Premier mangia pesce pescato nel mare di Fukushima: "Sicuro e squisito"

Come in uno spot pubblicitario il premier giapponese, seduto al tavolo con alcuni ministri, mangia il pesce pescato nel mare di Fukushima dichiarando che è "sicuro e squisito". Il video è stato diffuso per rassicurare gli abitanti e per tentare di mettere la parola 'fine' a una serie di polemiche nate dopo la decisione di riversare in mare l'acqua contaminata della centrale nucleare colpita da un terremoto nel 2011.

Il video

Fumio Kishida ha deciso di fare da testimonial alle specialità ittiche giapponesi pescate al largo della prefettura di Fukushima. Ha mangiato di fronte alle telecamere branzino, sogliola e il polpo in stile sashimi, accompagnati dal riso raccolto nella regione, ma anche carne di maiale, verdure e frutta di stagione.

Con questa mossa il leader conservatore spera di far revocare il divieto imposto dalla Cina sulle importazioni di prodotti ittici giapponesi. La decisione di Pechino, infatti, ha messo in ginocchio il settore, costringendo il governo giapponese ad approvare due fondi separati per assistere i pescatori a nord est dell'arcipelago nel mantenimento delle loro attività: uno di 30 miliardi di yen (188 milioni di euro) e l'altro di 50 miliardi di yen. Inoltre, entro la fine della settimana Kishida presenterà un piano di sostegno per le associazioni di pescatori penalizzati dal bando.

