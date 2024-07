Anche il premier indiano Modi si candida come mediatore per la guerra in Ucraina

Vladimir Putin allarga le braccia e accoglie con una forte stretta Narendra Modi. È stato questo il benvenuto riservato al leader indiano, volato l'8 luglio a Mosca per il primo incontro bilaterale con il presidente russo da quando quest'ultimo ha ordinato l'invasione dell'Ucraina. Il vertice tra i due leader avviene in un contesto radicalmente diverso da quello che fece da sfondo alla visita in India di Putin nel dicembre del 2021 e coincide con l'apertura del summit Nato iniziato oggi (9 luglio) a Washington, negli Stati Uniti.

Fin dalla vigilia, i media di Stato russi hanno dato grande risalto all'arrivo del premier indiano, che regala a Putin l'opportunità di non mostrarsi isolato a livello internazionale. Perché il legame con "l'amico" Modi è forte e consolidato dalla vendita di materie prime e dall'acquisto di armamenti, gas e petrolio russi. Come riporta il Financial Times, il commercio è balzato a 65 miliardi di dollari dopo l'invasione, in gran parte per l'aumento negli acquisti di petrolio a prezzi vantaggiosi. Secondo Vortexa, a giugno il greggio russo ha rappresentato il 43% delle importazioni di petrolio dell'India, diventando così il secondo maggior acquirente dopo la Cina. Mentre, stando ai dati Sipri (Stockholm International Peace Research Institute), la quota russa di importazioni indiane di armi è scesa a un minimo storico, di quasi 60 anni, tra il 2019 e il

2023.

Dal commercio bilaterale e dall'accoglienza riservata a Modi, si capisce subito che l'India non gioca lo stesso ruolo del leader della Corea del Nord, rimasto vicino al presidente russo durante una guerra che non accenna a finire e che restituisce ancora immagini terribili, come quelle del bombardamento di Kiev. Uno dei peggiori dall'invasione dell’Ucraina. Non sorprende che il presidente ucraino non abbia apprezzato la trasferta del premier indiano. "È un'enorme delusione e un colpo devastante agli sforzi di pace vedere il leader della più grande democrazia del mondo abbracciare il criminale più sanguinario del mondo a Mosca in un giorno come questo", ha affermato Volodymyr Zelensky. Preoccupazione simile è stata esternata anche dagli Stati Uniti, che annoverano l'India tra i principali alleati asiatici.

Il ruolo di mediatore nella guerra in Ucraina

Parole che non minano gli obiettivi del leader ultra induista, che si candida come mediatore per una soluzione della guerra in Ucraina. Modi ha dichiarato che l'India è "pronta" a "fornire qualsiasi aiuto" per la pace in Ucraina, rendendo noto di aver concordato con il suo interlocutore Putin, in coincidenza con il lancio di un missile russo contro il più grande ospedale pediatrico in Ucraina, come la "pace debba essere ripristinata il prima possibile". L'India, che vuole porsi come punto di riferimento per il Sud Globale, ha evitato di 'schierarsi' nel conflitto. Anche se resta aperto il dossier dei cittadini indiani che combattono in terra ucraina. Ma per il premier indiano c'è una certezza per porre fine al conflitto iniziato nel 2020. "La soluzione non può essere attraverso la guerra. Bombe, missili e fucili non possono garantire la pace, quindi poniamo l'accento sul dialogo, e il dialogo è necessario", ha detto Modi a Putin, definendolo un "suo amico".

I rapporti tra Mosca e Nuova Delhi non sono certamente facili. A complicarli ci sono le relazioni tra l'India e gli Usa e quelle tra Russia e Cina, storica rivale dell'India verso cui Mosca è stata spinta dalle sanzioni. E Modi nei giorni scorsi non era al summit di Astana, in Kazakistan, dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, dove invece erano il leader del Cremlino e il presidente cinese Xi Jinping.