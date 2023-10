Narges Mohammadi ha vinto il Premio Nobel per la Pace 2023

Premio Nobel per la Pace 2023 all'iraniana Narges Mohammadi, attivista e sostenitrice dei diritti delle donne iraniane, attualmente incarcerata. Il regime teocratico l'ha arrestata 13 volte, condannata cinque volte e per un totale di 31 anni di carcere e 154 frustate. Oggi è un giorno luminoso per tutte le donne che si battono per la democrazia.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023

Chi è Narges Mohammadi

"Il comitato norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la pace 2023 a Narges Mohammadi per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà", ha affermato il comitato nell'annuncio, alle 11 in punto, come da tradizione. Mohammadi è uno dei principali attivisti iraniani per i diritti umani, ha condotto una coraggiosissima campagna per i diritti delle donne e l'abolizione della pena di morte.

Sta scontando diverse condanne nel famigerato carcere Evin di Teheran, per un totale di circa 12 anni di reclusione, secondo l'organizzazione per i diritti Front Line Defenders: è uno dei tanti periodi in cui è stata detenuta dietro le sbarre. Le accuse includono diffusione di propaganda contro lo Stato.

Mohammadi è vice capo del Centro per i difensori dei diritti umani, un'organizzazione non governativa guidata da Shirin Ebadi, vincitrice del Premio Nobel per la pace nel 2003. Mohammadi è la diciannovesima donna a vincere il premio in 122 anni e la prima da quando Maria Ressa delle Filippine ha vinto il premio nel 2021 insieme al russo Dmitry Muratov.

Come funziona il Premio Nobel per la Pace

Fin dalla sua istituzione nel 1901, il Premio Nobel per la Pace è stato assegnato a oltre 100 individui e 30 organizzazioni. Nel 2022 era stato condiviso tra l'attivista per i diritti umani Ales Bialiatski, del Centro ucraino per le libertà civili, che documenta i crimini di guerra, e Memorial, un gruppo che si batte per i diritti bandito in Russia.

Il premio ha ormai una straordinaria importanza politica, alcuni premi hanno valore di disconoscimento e dura critica di governi autoritari come quello di Aung San Suu Kyi nel 1991 nei confronti della giunta birmana o quello di Liu Xiaobo nel 2010 per quanto riguarda il governo cinese. Altri vincitori del passato includono la giovane attivista afghana Malala Yousafzai e Abiy Ahmed, il primo ministro dell'Etiopia. Ci sono organizzazioni che hanno ricevuto il premio più volte: il Comitato Internazionale della Croce Rossa lo ha vinto tre volte, l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati due.

I nomi dei candidati sono tenuti segreti fino all'ultimo istante, ma ogni anno sono in lizza più di 350 persone e gruppi. Il Nobel prevede l'assegnazione di una somma di denaro. Fino al 2011 consisteva in 10 milioni di corone; dal 2012 la somma è stata ridotta del 20% ma poi nel 2017 è stata aumentata sino a 9 milioni di corone (869 000 euro). I premi vengono ancora finanziati grazie agli interessi ottenuti sul capitale donato da Alfred Nobel, all'inizio del XX secolo. A differenza degli altri Nobel, quello per la pace viene assegnato in Norvegia, e non in Svezia: questo perché all'epoca dell'istituzione dei premi Nobel la Norvegia era ancora unita alla Svezia. Il vincitore del premio viene scelto dal comitato norvegese, composto da cinque persone selezionate dal parlamento a Oslo.

