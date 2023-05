Il giallo delle 65 donne che hanno ricevuto preservativi usati nella buca delle lettere

Il giallo è fitto. La polizia australiana sta indagando dopo che almeno 65 donne hanno ricevuto preservativi usati per posta. Le missive, che contenevano anche messaggi scritti a mano (su quello si concentrano le indagini), sono state inviate a vari indirizzi di Melbourne. Non si tratterebbe di un invio casuale, ma di un piano studiato e mirato. Infatti tutte le donne destinatarie delle sgradite lettere hanno frequentato la scuola femminile privata del Kilbreda College nel 1999.

La prima vittima si è fatta avanti a marzo e l'ultima è stata denunciata lunedì scorso, secondo quanto riferito dalla polizia. La notizia sta facendo in queste ore il giro del mondo, finendo anche su grandi network come Bbc e Cnn. Il quotidiano Herald Sun di Melbourne ha scritto che le donne sospettano che, a causa di alcuni dettagli non resi noti, i loro indirizzi siano stati ottenuti da un vecchio annuario scolastico.

Una donna di nome Bree Walker ha detto al giornale di non essere riuscita a dormire la notte in cui ha ricevuto la lettera. Conteneva un messaggio molto esplicito (scritto a mano). La polizia ritiene che la maggior parte delle donne abbia ricevuto non una ma più lettere, tutte con preservativi usati inclusi. Le indagini sono in corso e la polizia ha invitato chiunque avesse informazioni a farsi avanti. Il Kilbreda College è una rinomata scuola femminile cattolica indipendente, fondata dalle suore Brigidine nel 1904: al giorno d'oggi ha un migliaio di alunni iscritti.