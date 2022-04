Il presidente degli Usa vorrebbe candidarsi anche nel 2024

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden già guarda al 2024. L’attuale coinquilino della Casa Bianca avrebbe confessato al suo predecessore Barack Obama l’intenzione di candidarsi a un secondo mandato presidenziale. Lo riporta il sito statunitense The Hill, citando due fonti anonime. Non è chiaro quando precisamente Biden abbia fatto intendere le sue intenzioni all’ex presidente Usa Obama. Probabilmente, la conversazione tra i due c’è stata in occasione della recente visita di Obama alla Casa Bianca per celebrare l’Affordable Care Act, la riforma sanitaria fortemente voluta dall’ex presidente degli Stati Uniti e nota anche con il nome di “Obamacare”.

"Biden vuole candidarsi e lo sta dicendo chiaramente a tutti", ha detto una delle fonti citate da The Hill, confermando quanto l’attuale inquilino della Casa Bianca ha già più volte lasciato intendere. L'ultima occasione è stata la conferenza stampa durante la sua missione a Bruxelles alla fine di marzo, quando ai giornalisti ha detto che sarebbe "molto fortunato" ad avere nel 2024 lo stesso avversario del 2020, cioè Donald Trump che continua a ventilare una sua nuova candidatura.

A 78 anni, Biden è il presidente più anziano al momento del suo insediamento. Se ottenesse un secondo mandato, governerebbe gli Usa a 82 anni. Non è detto che il Biden riceva nuovamente la fiducia degli americani. Tra crisi contrastanti, dall'invasione russa dell'Ucraina al coronavirus, e l'inflazione dilagante negli Usa, gli indici di approvazione di Biden sono crollati. Secondo l'ultimo sondaggio Cnbc, l’attuale presidente statunitense ha un tasso di popolarità al 38%, con l'impopolarità al 53%.

La maggior parte degli osservatori prevede che i repubblicani riprenderanno il Congresso degli Usa a novembre, quando ci saranno le elezioni del mid-term. Ciononostante il presidente corre dritto verso una riconferma.