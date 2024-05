"Il presidente iraniano Raisi è morto nell'incidente in elicottero"

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è morto. L'annuncio arriva nella notte tra domenica lunedì, dopo ore e ore di notizie contrastanti. Raisi era a bordo di un elicottero precipitato domenica sulle montagne nel nord-ovest del paese di ritorno da un viaggio in Azerbaigian. Sull'elicottero c'erano nove persone, tra cui anche il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian. Non ci sono sopravvissuti, secondo quanto riferito dalla Mezzaluna Rossa iraniana.

La tv di Stato iraniana ha dato la notizia della morte del presidente Ebrahim Raisi, definendolo "martire del servizio" e precisando che saranno resi noti il luogo e l'ora della cerimonia funebre. La morte di Raisi è stata annunciata anche dalla Cnn, dalla Tass e dall'emittente Al Jazeera, ma non c'è ancora l'ufficializzazione da parte del governo. Quanto riferito dalla Mezzaluna Rossa non lascia spazio alla speranza. L'elicottero è completamente bruciato, tranne la coda.

