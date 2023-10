Il prete rapito da una banda di uomini armati in chiesa

È l'ennesimo rapimento di un sacerdote cattolico in Nigeria, probabilmente a scopo di estorsione. Padre Thaddeus Tarhembe è stato sequestrato nella parrocchia di Sant'Anna, nel consiglio locale di Ibi dello stato di Taraba (Nigeria nord-orientale) nelle prime ore di ieri, domenica 29 ottobre. Secondo le testimonianze di alcuni parrocchiani, una banda composta da numerosi individui armati ha fatto irruzione nella parrocchia e ha portato via il sacerdote. Lo riferisce l'agenzia vaticana Fides. Monsignor Mark Nzukwein, vescovo di Wukari, in una dichiarazione rilasciata tramite il portavoce della diocesi, ha confermato che il parroco è stato rapito nella canonica della parrocchia.

Quella dei rapimenti a scopo di estorsione è diventata da tempo in Nigeria una vera e propria "industria". A farne le spese sono cittadini comuni, ma spesso anche personale ecclesiastico. È di pochi giorni fa l'incursione di una banda di pastori Fulani nel monastero benedettino di Eruku nello stato di Kwara, nella Nigeria centro settentrionale, con la cattura di un novizio, Godwin Eze, poi ucciso dai rapitori e di due postulanti, Anthony Eze e Peter Olarewaj, in seguito rilasciati.

Nello stato di Taraba a fine settembre la polizia ha annunciato l'arresto di venti presunti appartenenti a una banda dedita ai sequestri di persona, che ha portato al recupero di una somma di denaro frutto dei riscatti pagati dalle famiglie di diversi rapiti, e di alcune armi.

