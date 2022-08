Sale il prezzo del gas e la Germania cerca aiuto in Canada

Continua la folle corsa del prezzo del gas. Al mercato di Amsterdam, il prezzo dell'idrocarburo si impenna oltre 290 euro al MWh, sfiorando quota 300 - raggiunta a fine febbraio in concomitanza con l'avvio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia - per poi ripiegare e attestarsi a 276,7 euro per megawattora, con un rialzo del 13,17%. Il mercato dell'energia è ormai fortemente condizionato dal conflitto tra Mosca e Kiev, in corso ormai da sei mesi.

Il peso dello stop del Nord Stream

L'impennata del gas è la conseguenza del nuovo stop al flusso sul gasdotto Nord Stream, annunciato dalla compagnia russa Gazprom, la scorsa settimana. Tramite il gasdotto, infatti, la Russia rifornisce l'Europa di gas naturale, elemento centrale nella produzione di energia elettrica per molti Paesi continentali. Il colosso energetico Gazprom ha annunciato che dal 31 agosto al 2 settembre l'impianto che trasporta gas naturale dalla Russia all'Europa si fermerà per manutenzione ad un compressore. Il gasdotto già da settimane lavora già al 20 per cento delle sue possibilità, a causa degli annunciati lavori a una turbina e delle tensioni geopolitiche.

La Germania si rivolge al Canada

Se l'Italia tira un sospiro di sollievo grazie alla scoperta di Eni di un nuovo giacimento di gas al largo delle coste di Cipro, la Germania corre ai ripari in vista dell’inverno. E la parola d'ordine è una: razionamento. Il ministro dell'Economia e del Clima tedesco Robert Habeck, nella giornata di ieri 21 agosto, ha fissato l’obiettivo di un risparmio tra il 15 e il 20 per cento rispetto alla media degli ultimi anni. In Germania per il momento è ripartito a pieno regime il funzionamento delle centrali a carbone e restano attive tre centrali nucleari. Berlino teme un'ulteriore riduzione delle forniture di gas naturale dalla Russia questo inverno come rappresaglia per le sanzioni occidentali in seguito all'invasione dell'Ucraina.

Per trovare nuove fonti di approvvigionamento, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il Ministro dell'Economia Habeck sono volati in Canada per una missione di tre giorni, organizzata per rafforzare la cooperazione fra i due paesi sul piano energetico. Nel Paese della "foglia d'acero", Scholz ha incontrato la disponibilità del premier canadese Justin Trudeau per un sostegno nell'approviggionamento energetico, in particolare l'idrogeno. Come riporta Reuters che cita il ministro delle risorse naturali del Canada, Jonathan Wilkinson, Canada e Germania firmeranno un accordo a Terranova per sviluppare idrogeno pulito da esportare in Germania entro il 2025.

Anche se il focus principale della visita in Canada di Scholz è sull'accordo per l'idrogeno, Trudeau ha sottolineato che verrà esplorata anche la possibilità del trasporto del gas naturale liquefatto, che viene prodotto dal Canada, attraverso l'Atlantico per poter venire incontro alle esigenze di gas della Germania e dell'Europa.

La Germania avrebbe bisogno però, nel medio periodo, di gas liquido per ridurre la propria dipendenza dalla Russia. E i rifornimenti dal Canada non sono al momento possibili poiché non vi sono gasdotti transatlantici. Nonostante i tentativi di Berlino, per la Germania sarà un inverno difficile.