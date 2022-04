Perché sta esplodendo il prezzo dell'olio di palma

Con la guerra russa in Ucraina, il mondo si appresta a vivere un’emergenza alimentare su larga scala. Il paese attaccato dalle bombe delle truppe moscovite è infatti il maggior produttore ed esportatore di grano, cereali e olio di semi di girasole.

La proposta della Commissione europea di sospendere per un anno tutti i dazi sui prodotti ucraini esportati nel Vecchio Continente alleggerisce solo in parte la pressione sui mercati internazionali. Perché c’è un altro provvedimento che fa tremare l’industria agroalimentare mondiale, che arriva da lontano ma che ha ripercussioni sui nostri mercati.

Lo stop all’olio di palma indonesiano

La scorsa settimana il presidente indonesiano Joko Widodo ha annunciato il divieto di esportazione dell’olio di palma prodotto nel paese del sud est asiatico. Per Widodo lo stop all’export, in vigore da oggi 28 aprile, è necessario per assicurare la disponibilità di prodotti alimentari nel paese e per garantire alla popolazione abbondanti scorte di olio per cucinare. Ma il divieto riguarda anche l’olio di palma grezzo e raffinato, con effetti devastanti sull’economia mondiale.

La misura indonesiana, per adesso, non ha una data di scadenza. Alcuni analisti ed esperti locali del settore, però, ritengono improbabile che il provvedimento duri più di un mese: la carenza e i limiti delle infrastrutture per immagazzinare il prodotto in eccesso e le pressioni degli acquirenti potrebbero spingere il governo di Giacarta a fare presto marcia indietro.

Ma cosa significa per l’Italia?

L’Italia, come molti altri paesi del mondo, dipende dall’Indonesia per le scorte di olio di palma. Il paese del Sud est asiatico contribuisce a circa il 60 per cento del prodotto nel mondo, mentre rappresenta l’80 per cento della produzione mondiale.

L'Italia importa olio di palma dall'Indonesia per un valore di circa 590 milioni di euro che rappresentano quasi la metà del totale delle importazioni dall'estero, le quali ammontano a 1,3 miliardi di euro nel 2021, in aumento del 15 per cento rispetto all'anno precedente. Proprio lo scorso anno il nostro paese ha importato ben 1,46 miliardi di chili di olio di palma dei quali circa la metà per un quantitativo di 721 milioni di chili proprio dall'Indonesia, secondo l'analisi della Coldiretti su dati Istat.

L’olio di palma, spiega la Coldiretti in una nota, è utilizzato nell'industria alimentare in alimenti dolci e salati come biscotti, brodi e zuppe, dolciumi, creme spalmabili, torte, grissini, brioche e alcuni piatti pronti. “Una possibilità che oggi - denuncia l'associazione - può essere addirittura nascosta ai consumatori per effetto della circolare dal Ministero dello Sviluppo economico emanata all'inizio di aprile che consente all'industria alimentare di utilizzarlo in sostituzione di quello di girasole senza indicarlo esplicitamente in etichetta".

L’associazione fa riferimento alla circolare emanata a inizio aprile dal Ministero dello Sviluppo Economico che autorizza l’industria alimentare nostrana a sostituire l’olio di semi di girasole, bloccato in Ucraina a causa della guerra, con altre alternative vegetali, come l’olio di palma.

"Si tratta di un prodotto che già molte imprese in Italia hanno deciso di sostituire poiché alle preoccupazioni sull'impatto sulla salute, a causa dell'elevato contenuto di acidi grassi saturi, si aggiungono quelle dal punto di vista ambientale”, sottolinea la Coldiretti.

Ma il divieto indonesiano può rappresentare un’occasione per l’industria agroalimentare italiana di accelerare la sostituzione dell’olio di palma con prodotti più salubri e a minore impatto ambientale, come il burro e l’olio d’oliva, di cui il Belpaese è il secondo produttore mondiale.

L’olio di palma sostenibile

L’olio di palma ha conosciuto un’opposizione crescente da parte dei consumatori, che hanno preferito acquistare prodotti senza olio di palma. Ma c’è anche un uso consapevole e sostenibile dell’olio vegetale, accusato di aggravare ulteriormente il problema della deforestazione.

“L'Italia si presenta già con un ottimo risultato: è il terzo Paese in Europa per numero di aziende certificate, "un successo che si spiega innanzi tutto con la sensibilità crescente del consumatore, e le aziende si preoccupano di rassicurare il consumatore. Nell'industria alimentare, ad oggi, il 95 per cento dell'olio di palma utilizzato è certificato Rspo (The Roundtable on Sustainable Palm Oil), l'altro 5 per cento ha altre certificazioni. La nostra industria alimentare che utilizza olio di palma sostenibile certificato è una best practice per l'Europa e per il mondo", ha spiegato all’AdnKronos il presidente dell’Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile che dal 2015 unisce associazioni di categoria aderenti a Confindustria e aziende nazionali e internazionali attive nei settori merceologici che utilizzano olio di palma.

Si tratta quindi di sicurezza alimentare e ambientale, di cui i consumatori sono sempre più consapevoli.

“Secondo l'ultima pubblicazione dell'Osservatorio Immagino dedicata allo studio dei claim e delle vendite dei prodotti, il claim 'no palm oil' risulta essere sempre meno attrattivo e nell'ultimo anno il mercato di questi prodotti ha perso lo 0,5 per cento in ordine assoluto, pari circa a un 7 per cento rispetto l'anno prima - spiega all'AdnKronos il presidente Fontana - I consumatori sono attratti sempre più da dichiarazioni sostanziate da fatti sulla sostenibilità, sulla responsabilità sociale e sull'etica”.

Il divieto indonesiano all’esportazione dell’olio di palma avrà quindi un grosso impatto anche sull’Italia, che dovrà individuare al più presto un’alternativa ecostenibile.