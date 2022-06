Price cap, il tetto al prezzo del gas entra nell'agenda europea

Il tetto massimo al prezzo del gas entra nell'agenda europea. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante il Consiglio Europeo di oggi 23 giugno a Bruxelles, ha chiesto la convocazione di un vertice straordinario in materia di energia a luglio. Sebbene la discussione non sia entrata nel pieno, qualcosa si sta muovendo verso la richiesta avanzata da Draghi. Anche i più scettici, come il premier olandese Mark Rutte, sta considerando l'ipotesi promossa dal governo italiano.

La posizione di Draghi sarebbe sostenuta da altri Paesi, tra cui la Francia. Sarà il presidente del Consiglio Europeo a dare l'ultima parola sulla convocazione del summit. Nell'ipotesi in cui dovesse tenersi l'agognata riunione, il Consiglio Europeo dovrà invitare la Commissione ad accelerare l'analisi della fattibilità di un tetto massimo al prezzo del gas russo, sottolineandone l'ugenza di definire una proposta. Dunque ci si aspetta a breve una prospettiva precisa, che richiederà una decisione politica. Durante la riunione, non si parlerebbe solo di prezzo del gas, ma più in generale delle misure per fronteggiare le difficoltà dell'economia.

Il premier Draghi ha rilanciato la proposta ed è chiaro che a questo punto anche a Berlino la situazione è di massimo allarme dato il razionamento delle forniture di gas deciso a Mosca che coinvolge, oltre a Germania e Italia, un'altra decina di paesi.