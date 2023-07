La nuova prigione galleggiante per non fare sbarcare i migranti a terra

Un centro di accoglienza dove rinchiudere i migranti irregolari per non farli sbarcare a terra e ridurre i costi dell'accoglienza. Ieri (lunedì 18 luglio) è arrivata nel Regno Unito la Bibby Stockholm, che è stata attraccata nel porto di Portland, nel sud dell'Inghilterra, e che ospiterà circa 500 richiedenti asilo. L'arrivo dell'imbarcazione è stata accolta dalle proteste con manifestanti che brandivano cartelli con scritte come "No alla chiatta" e "No alla prigione galleggiante".

Londra ha spiegato che la Bibby Stockholm, che ha 222 camere in totale, rimarrà attraccata al porto per almeno 18 mesi e ospiterà i richiedenti asilo maschi adulti che sono entrati in Gran Bretagna irregolarmente attraversando la Manica. Secondo il Ministero degli Interni, a partire dalla prossima settimana circa 50 richiedenti asilo saranno trasferiti a bordo della nave, prima che il numero venga aumentato gradualmente nei prossimi mesi. Sarà la prima volta che i migranti saranno ospitati in una nave ormeggiata nel Regno Unito, cosa che è invece già avvenuta in altre parti d'Europa.

Il governo conservatore guidato dal premier Rishi Sunak ha dichiarato di voler ridurre in questo modo i costi di accoglienza dei richiedenti asilo spiegando che attualmente circa 51mila richiedenti asilo sono ospitati in alberghi in tutto il Regno Unito, con un costo per i contribuenti di circa 6 milioni di sterline al giorno. "Utilizzare le navi come alloggio alternativo, come stanno già facendo i nostri vicini europei, sarà più conveniente per i contribuenti britannici e più gestibile per le comunità rispetto ai costosi alberghi", ha affermato il ministero degli Interni in una nota. Il Bibby Stockholm è stato utilizzato in passato per ospitare senzatetto e richiedenti asilo in Germania e nei Paesi Bassi. Poi è stata ristrutturata dopo essere stata criticata e reputata un "ambiente oppressivo" quando il governo olandese la utilizzava.

L'arrivo dell'imbarcazione è coinciso con la fine dell'iter legislativo del contestato Illegal Migration Bill, il provvedimento pernsato per combattere l'immigrazione irregolare che dispone, tra le altre cose, la deportazione dei richiedenti asilo in Ruanda. L'anno scorso, un numero record di 45.755 persone è arrivato sulle coste inglesi attraverso la Manica, principalmente dalla Francia. Quest'anno ne sono già arrivate più di 12mila, un tasso simile a quello del 2022.

