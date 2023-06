Prigozhin torna a parlare: "Volevano sciogliere la Wagner, ritiro per evitare spargimento di sangue"

Rompe il silenzio Yevgeny Prigozhin, il fondatore e leader del gruppo Wagner, è tornato a parlare in un messaggio audio pubblicato su Telegram, il primo dopo lo stop della sua armata in viaggio verso Mosca. Nell'audio Prigozhin afferma che nessuno dei suoi uomini ha accettato di firmare un contratto con il ministero della Difesa, chiarendo anche il motivo della rivolta: "È stata una marcia per la giustizia, non un colpo di Stato. È stata la marcia per protestare contro la decisione di eliminare Wagner dal primo luglio 2023, frutto di intrighi e decisioni sbagliate. Non era mia intenzione condurre un Golpe o modificare la leadership russa eletta".

Prigozhin ha anche spiegato il motivo per cui ha deciso di fare marcia indietro quando i suoi uomini erano a 200 chilometri da Mosca: "Ci siamo fermati per evitare uno spargimento di sangue. Sono rammaricato per aver colpito l'aviazione russa. La nostra marcia ha dimostrato che ci sono problemi seri di sicurezza su tutto il territorio della Russia. Abbiamo fatto marcia indietro dopo aver dimostrato a sufficienza quello che avevamo intenzione di fare''.

Il leader del gruppo Wagner ha poi accusato il ministero della Difesa russo di aver preso di mira le sue truppe con il fuoco dell'artiglieria, dicendo che quello è stato il "momento decisivo per noi di andarcene immediatamente". Sarebbero circa una 30 i mercenari che hanno perso la vita e altri quelli che sono rimasti feriti durante l'avanzata verso Mosca, colpiti dal fuoco di artiglieria delle forze armate russe: l'avanzata è stata bloccata proprio dopo queste perdite. Infine, Prigozhin ha parlato del ruolo ricoperto dal presidente della Bielorussia nell'accordo: "Lukashenko ci ha teso la mano e si è offerto di aiutarci a trovare un modo per consentire a Wagner di continuare il suo lavoro legalmente".

