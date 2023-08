Aereo si schianta in Russia: "Prigozhin era a bordo"

Ci sarebbe anche Yevgheny Prigozhin tra i dieci passeggeri rimasti uccisi nello schianto nella regione di Tver, nella Russia centrale, di un jet di proprietà del capo della Wagner. Lo riferisce la Tass.

L'Agenzia federale russa del trasporto aereo in una nota ha riferito che "è stata avviata un'indagine sullo schianto dell'aereo Embraer avvenuto questa notte nella regione di Tver. Nell'elenco dei passeggeri risulta il nome e il cognome di Yevgeny Prigozhin". E a bordo ci sarebbe stato anche Dmitrij Utkin, il 'braccio destro' del capo di Wagner. Lo riferiscono canali telegram vicini al gruppo di mercenari.

Tutte e 10 le persone a bordo sono morte. Lo ha riferito l'Agenzia federale per il trasporto aereo che ha avviato un'indagine sull'incidente, secondo quanto riporta la Tass. "L'aereo Embraer stava volando dall'aeroporto di Mosca Sheremetyevo verso San Pietroburgo. A bordo c'erano tre piloti e sette passeggeri. Sono morti tutti", riporta la Tass secondo la quale l'incidente è avvenuto vicino al villaggio di Kuzhenkino.

A loro volta, i servizi di emergenza hanno riferito che sono stati ritrovati i corpi di quattro persone. L'aereo è bruciato quando ha toccato il suolo, era in volo da meno di mezz'ora.

Uno dei canali Telegram legati alla Wagner sostiene che il jet sia stato abbattutto dalla contraerea russa.

Due giorni fa l'ultima apparizione di Prigozhin

Il leader di Wagner Yevgeny Prigozhin, salito alla ribalta mondiale per aver guidato la rivolta contro le autorità di Mosca, era tornato su Telegram appena due giorni fa con un video che sarebbe stato girato in Africa e con il quale invitava a unirsi al gruppo.''Stiamo lavorando. Temperatura +50°. Tutto come piace a noi'', aveva detto.



Nel filmato, diffuso dal canale Grey Zone collegato a Wagner, aveva spiegato che i suoi uomini stanno svolgendo un ''lavoro di ricognizione e di ricerca''. L'obiettivo, ha affermato, è quello di ''rendere la Russia grande in ogni continente'' e allo stesso tempo ''l'Africa ancora più libera''. Prigozhin ha quindi augurato ''giustizia e felicità ai popoli africani''.

(Notizia in aggiornamento)

