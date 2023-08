Prigozhin morto nello schianto del suo jet, recuperate scatole nere e corpi

Gli investigatori hanno trovato le scatole nere e hanno recuperato tutti i corpi dei 10 occupanti del jet precipitato mercoledì 23 agosto in Russia a bordo del quale secondo le autorità di Mosca c'era il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin. Lo rendono noto fonti del Comitato investigativo citate dall'agenzia Ria Novosti.

Dieci vittime in tutto, tra cui il numero due nella gerarchia della Wagner, Dmitry Utkin. Per la conferma ufficiale bisognerà attendere gli esami del dna sui 10 corpi. Sia Mosca sia i mercenari del Gruppo Wagner, che accusano la contraerea russa e quindi Mosca, hanno dato come certa la morte di Prigozhin. L'aereo su cui viaggiava Prigozhin è precipitato nella regione di Tver a due mesi esatti dalla tentata marcia su Mosca che Putin definì "una pugnalata alle spalle".

Il Comitato investigativo della Federazione Russa ha avviato un procedimento penale sulla base di un reato ai sensi dell'articolo 263 del codice penale nazionale ("Violazione delle norme sulla sicurezza stradale e funzionamento del trasporto aereo"). Sul posto è intervenuta una squadra investigativa che dovrà stabilire le cause dell'incidente, ancora tutte da chiarire.

Putin dopo la notizia dello schianto è rimasto in silenzio per 24 lunghe ore, poi ha diramato un comunicato scarno dove ricorda l'ex amico e alleato con parole lapidarie. Prigozhin viene definito "uomo di talento con un destino difficile che ha commesso degli errori. Ha lavorato non solo nel nostro Paese, ma soprattutto in Africa, dove era coinvolto nel commercio di petrolio, gas e materiali preziosi". E ancora: "Gli investigatori mi hanno informato questa mattina della tragedia. Le indagini andranno fino in fondo. Porgo le mie condoglianze ai familiari delle vittime. Erano combattenti della Wagner che hanno dato un contributo significativo in Ucraina".

Una dichiarazione che suona quasi paradossale visto che l'aereo dove viaggiava Prigozhin potrebbe essere stato abbattuto e dietro questa decisione potrebbe esserci proprio la vendetta di Vladimir Putin per il tentato golpe di giugno, come osserva l'Institute for the Study of War (Isw). La coincidenza è poi che l'ammutinamento di Prigozhin e del gruppo Wagner contro Mosca cominciava esattamente due mesi fa.

