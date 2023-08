Prigozhin, l'ipotesi del Cremlino sullo schianto del jet: "Un'atrocità deliberata"

Ora Mosca ammette che l'incidente aereo in cui è morto Evgheny Prigozhin potrebbe essere stato provocato in modo deliberato. "Gli inquirenti stanno considerando diverse possibilità, inclusa quella, sapete di cosa parlo, diciamo di una atrocità deliberata", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citando i risultati dell'inchiesta. Finora la Russia ha sempre negato ogni coinvolgimento dei piani altri del Cremlino nella morte di Prigozhin, bollando le ipotesi di un attentato ordito da Mosca come "menzogne dell'Occidente".

Parlando ancora dell'incidente del jet, Peskov ha quindi sottolineato che delle indagini si stanno occupando le autorità russe e ha quindi escluso la possibilità di allargare l'inchiesta, in mano al Comitato investigativo, a inquirenti stranieri.

La compagna aerea Embraer esclusa dalle indagini

La stessa Interstate aviation committee (l'organo che gestisce l'aviazione civile in Russia e in altri 11 Stati dell'ex Urss) ha annunciato che non seguirà le norme internazionali nelle indagini sullo schianto dell'aereo Embraer, a bordo del quale si trovava la direzione della Gruppo Wagner. A riferirlo è Radio Svodoba, che cita il Centro brasiliano per lo studio e la prevenzione degli eventi aeronautici (Cenipa) e la compagnia brasiliana Embraer, che si sono dichiarati pronti a partecipare alle indagini sulle cause dell'incidente aereo di Yevgeny Prigozhin nel caso venissero invitati a farlo. L'Interstate Aviation Committee ha però fatto sapere che non avrebbe condotto un'indagine secondo le norme internazionali, poiché questo aereo si trovava su una rotta nazionale e non internazionale.

I funerali di Progozhin a San Pietroburgo

Intanto ieri si sono tenuti, in forma privata, i funerali di Yevgeny Prigozhin. Il fondatore della Wagner è stato sepolto nel cimitero Porokhovskoye a San Pietroburgo, sua città natale. La notizia che le esequie si sono tenute alla sola presenza dei suoi familiari e dei suoi amici a San Pietroburgo è stata confermata da una fonte citata dall'agenzia Tass. "L'addio a Yevgeny Prigozhin, secondo i desideri della famiglia, è avvenuto alla presenza solo di parenti e amici", ha dichiarato la fonte.

