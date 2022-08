La prima nave carica di grano è partita dall'Ucraina

La prima nave con un carico di grano ucraino è partita dal porto di Odessa intorno alle 8:30 del mattino, ora turca, le 7:30 circa in Italia: lo ha riferito la Cnn turca. La prima destinazione della nave 'Razoni', battente bandiera della Sierra Leone, sarà Istanbul per poi proseguire verso il Libano percorrendo un corridoio sicuro. Porta un carico di 26.527 tonnellate di mais ed è la prima nave che parte dell'ambito della Black Sea Grain Initiative firmata a Istanbul il 22 luglio.

Ci vorranno una trentina di ore per percorrere le 340 miglia nautiche che separano il porto di Odessa dal Bosforo in Turchia. La destinazione finale saranno Paesi africani. "Oggi l'Ucraina, insieme ai suoi partner, compie un altro passo per prevenire la fame nel mondo", ha scritto su Facebook il ministro delle Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov, tra i firmatari dell'accordo di Istanbul. "Lo sblocco dei porti fornirà all'economia almeno un miliardo di dollari di entrate in valuta estera e un'opportunità per il settore agricolo di programmare l'anno prossimo", ha aggiunto il ministro. "Altre 16 navi aspettano ora il loro turno al porto di Odessa. Queste bloccate dall'inizio dell'invasione su vasta scala della Russia", ha ricordato il ministro in una nota. "Nelle prossime settimane, con il sostegno dei nostri partner, prevediamo di raggiungere la piena capacità di trasferimento di prodotti agricoli", ha concluso.

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha accolto con soddisfazione la notizia della partenza dal porto di Odessa, in Ucraina, della prima nave con un carico di grano. La nave dovrebbe arrivare domani a Istanbul, dove avranno luogo le ispezioni concordate a Istanbul da Nazioni Unite, Russia, Ucraina e Turchia, per proseguire poi la sua rotta con destinazione il Libano. Guterres ha espresso l'auspicio che la partenza della nave possa rappresentare il primo passo per la necessaria stabilità e la sicurezza alimentare globale.