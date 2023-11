Il primo condannato a morte con l'azoto negli Usa: l'iniezione letale non funzionava

L'iniezione letale non ha funzionato. E così, per uccidere Kenneth Eugene Smith, condannato a morte per un omicidio commesso 35 anni fa, la Corte suprema dell'Alabama ha autorizzato l'uso dell'azoto. Se la pena sarà eseguita, si tratterà della prima volta che negli Stati Uniti viene usata questa tecnica. .

Smith è stato ritenuto responsabile dell'omicidio su commissione di Elizabeth Sennett, avvenuto nel 1988 nella contea di Colbert in Alabama. L'uomo era stato assoldato dal marito della vittima insieme a un altro sicario, anche lui arrestato e giustiziato nel 2010. Per Smith, i tempi sono stati più lunghi: nel 2022, doveva essere ucciso con un'iniezione letale, ma l'esecuzione è stata annullata perché i boia non sono riusciti a iniettargli il veleno.

Da qui, la decisione di procedere con l'azoto. Secondo il metodo proposto dal dipartimento penitenziario dell'Alabama, il detenuto viene costretto a respirare solo azoto, privandolo così dell’ossigeno necessario per mantenere le funzioni vitali. L'azoto costituisce il 78% dell'aria inalata dagli esseri umani ed è innocuo se inalato con l'ossigeno. Ecco perché i suoi sostenitori ritengono che sia un metodo indolore. Ma per gli avvocati di Smith e gli oppositori della pena di morta si tratta di una sperimentazione umana di cui non si conoscono le reali conseguenze.

Che il metodo sia controverso lo hanno dimostrato anche le divisioni all'interno della Corte suprema, con due degli otto giudici che si sono opposti a questo tipo di esecuzione. Negli Usa, altri due Stati (Oklahoma e Mississippi) hanno autorizzato l'uso dell'azoto per la pena di morte. Ma finora nessun detenuto è stato giustiziato in questo modo. Smith, 58 anni, potrebbe essere il primo. Sempre che Kay Ivey, governatore dell'Alabama, darà seguito alla sentenza dei giudici.