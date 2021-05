Il mistero della principessa Latifa, figlia dell'emiro di Dubai: spunta una nuova foto su Instagram

Mancano ancora conferme ufficiali, ma la giovane che si vede in una foto pubblicata su Instagram e scattata in un centro commerciale di Dubai sarebbe proprio Latifa, di cui da mesi non si hanno notizie

Su due diversi account Instagram è apparsa una nuova foto che mostrerebbe la principessa Latifa, la figlia del primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, di cui non si aveva traccia da mesi. Lo scorso febbraio la trasmissione della Bbc Panorama aveva trasmesso una sua testimonianza video, nella quale diceva di essere tenuta in ostaggio dalla sua famiglia e di temere per la propria vita. Bbc ha fatto sapere di non aver potuto verificare se la foto sia effettivamente vera ma un amico della principessa Latifa sostiene che si tratti propri di lei.

In una nota David Haigh, confondatore della campagna Free Latifa, ha dichiarato di poter "confermare che ci sono stati diversi sviluppi potenzialmente significativi e positivi", anche se per il momento "non intendiamo commentare ulteriormente in questa fase, un’ulteriore dichiarazione sarà rilasciata al momento opportuno". L’ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Londra non ha voluto rilasciare commenti alla Bbc, mentre l’Onu si è rifiutato di commentare la fotografia ma ha detto alla Bbc di attendere "prove convincenti di vita di Latifa".

La foto che mostrerebbe la principessa Latifa in un centro commerciale di Dubai

La foto sembra mostrare la principessa Latifa in un centro commerciale di Dubai, il Mall of the Emirates (MoE), seduta con altre due donne. Gli amici di Latifa hanno detto alla Bbc di aver riconosciuto entrambe le donne e che anche Latifa le conoscerebbe.

La foto è stata pubblicata su Instagram, non include metadati che mostrerebbero la data, l'ora e il luogo precisi in cui sarebbe stata scattata la foto. Nell'immagine si vede sullo sfondo la pubblicità del film Demon Slayer: Mugen Train, uscito negli Emirati Arabi Uniti il ​​13 maggio 2021. L'immagine è stata pubblicata su Instagram sugli account di entrambe le altre donne nella foto, una delle quali ha aggiunto il commento: "Bella serata al MoE con le amiche".