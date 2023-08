Caos negli aeroporti della Gran Bretagna: cancellazioni e ritardi per un guasto tecnico

Giornata da dimenticare per il trasporto aereo della Gran Bretagna. A causa di un guasto tecnico che ha colpito i sistemi di controllo del traffico aereo del Regno Unito si stanno registrando una serie di ritardi negli aeroporti del Paese e in quelli europei, che stanno causando non pochi problemi ai passeggeri. L'autorità britannica per il traffico aereo (Nats) ha confermato i problemi tecnici, dichiarando che sono state applicate restrizioni ai voli per garantire la sicurezza.

Sembra che i sistemi di controllo siano andati in tilt a causa di un problema informatico di grave entità e di portata nazionale, ma l'autorità britannica Nats non ha ritenuto necessario chiudere lo spazio aereo. L'Eurocontrol, autorità europea per il traffico aereo, ha parlato di ritardi "molto elevati". Negli aeroporti britannici e irlandesi alcuni voli sono stati cancellati, mentre negli scali europei alcuni aerei sarebbero rimasti fermi sulla pista in attesa di ricevere l'autorizzazione per il decollo alla volta del Regno Unito.

I problemi tecnici, registrati a partire dalla mattinata, sono stati risolti nel pomeriggio. Gli ingegneri sono riusciti a individuare e a risolvere il guasto, ha confermato un portavoce della Nats, ma i ritardi e le cancellazioni accumulatesi sono comunque destinati a farsi sentire per ore, hanno sottolineato le autorità e i rappresentanti dei vettori. Il ritorno alla normalità è previsto tra almeno 24 ore.

