Prof strappa i diplomi in diretta tv: "Se mia madre o mia sorella non possono studiare questi non servono"

"Questi diplomi non mi servono, da quando ci sono i Talebani questo non è più un Paese per l'educazione. Se mia sorella e mia madre non possono studiare non accetterò questo sistema". Stanno facendo il giro del mondo le parole di Ismail Meshal, professore dell’università di Kabul, in Afghanistan, che in diretta televisiva ha strappato diplomi e lauree per protestare contro il bando delle donne dalle scuole e dalle università. Meshal non è certo il primo a esprimere il proprio dissenso nei confronti del regime talebano: sono infatti 40 i professori universitari che hanno rassegnato le dimissioni dopo l'annuncio del ministro dell’Istruzione, Neda Mohammad Nadeem, che vietava alle donne afghane l'accesso agli atenei.

Una decisione aspramente criticata anche dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: "Le ultime restrizioni imposte dai talebani all’occupazione e all’istruzione di donne e ragazze sono ingiustificabili violazioni dei diritti umani e devono essere revocate. Le azioni per escludere e mettere a tacere le donne e le ragazze continuano a causare immense sofferenze e gravi battute d’arresto al potenziale del popolo afghano".

Anche studenti e studentesse nelle ultime settimane sono scesi in piazza per protestare contro l'esclusione delle donne, nonostante la consapevolezza che ogni manifestazione contro il governo porti all'arresto immediato. La scorsa settimana alla Nangarhar University a Jalalabad gli studenti uomini si sono rifiutati di svolgere un esame e sono usciti dall’aula in segno di solidarietà alle colleghe donne. Il 27 dicembre invece, una donna si è fermata nei pressi dell'ateneo di Kabul, protestando davanti ai soldati talebani.