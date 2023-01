I profughi minorenni rapiti dall'hotel del governo

Denuncia choc dell’Observer: decine di bambini richiedenti asilo nel Regno Unito sarebbero stati rapiti da un hotel di Brighton gestito dal ministero degli Interni. Non è la prima volta che accade una cosa del genere, ha scritto il periodico britannico, sequestri simili sarebbero avvenuti già in passato sulla costa meridionale.

Profughi minorenni scomparsi: cosa è successo a Brighton

Decine di profughi minorenni non accompagnati sarebbero stati rapiti da alcune bande criminali a Brighton. I ragazzi sarebbero stati catturati sulla strada in cui si trova l’albergo gestito dal ministero degli Interni britannico. Sarebbero stati fatti salire su delle auto, hanno spiegato all’Observer fonti della società Mitie che opera per il ministero degli Interni e attivisti per la protezione dei bambini.

Sembra anche che la polizia abbia più volte avvertito il ministero dell'Interno che gli occupanti vulnerabili dell'hotel (bambini richiedenti asilo arrivati nel Regno Unito senza genitori o tutori) sarebbero stati presi di mira dai trafficanti.

Quanti sono i profughi minori rapiti

I minori non accompagnati sinora passati nell’albergo Sussex sarebbero circa 600 negli ultimi 18 mesi: 138 di questi sarebbero scomparsi, rivela l’indagine, sottolineando che non si hanno più notizie di quasi 79 bambini, vale a dire più della metà dei minori scomparsi. Questi rapimenti non accadrebbero solo a Brighton, ma anche in un'altra struttura di Hythe, nel Kent, dove secondo una delle fonti scomparirebbero ogni settimana circa il dieci per cento degli ospiti.

Sconvolta il ministro degli interni ombra, Yvette Cooper, che ha descritto la rivelazione come "davvero spaventosa e scandalosa". La Cooper ha invitato il governo a rivelare quanti bambini sono scomparsi e cosa si stava facendo per trovarli. Secondo gli ultimi dati diffusi ad ottobre erano circa 222 i minori non accompagnati scomparsi dagli hotel gestiti dal ministero dell’Interno. Alcuni minori sarebbero al sicuro: sarebbero fuggiti per ricongiungersi con familiari o amici mentre altri potrebbero essere finiti nelle mani di trafficanti senza scrupoli.