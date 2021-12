Va al pronto soccorso con un proiettile di 17 centimetri nel retto

Vicenda fuori dall'ordinario (senza conseguenze) al Gloucestershire Royal Hospital, in Inghilterra: un uomo è arrivato al pronto soccorso con un proiettile anticarro nel retto. Secondo quanto riportano i tabloid popolari, il Sun in primis, e i giornali locali, l'uomo ha spiegato ai medici di essere "scivolato e caduto" sul proiettile, lungo 17 centimetri per 6 di larghezza. L'uomo a quanto pare aveva in casa un arsenale privato di oggetti da collezione militari, molti risalenti alla seconda guerra mondiale.

Quando i medici hanno intuito la pericolosità dell'oggetto hanno chiamato la polizia che ha preallertato gli artificieri. Come per qualsiasi incidente che coinvolga munizioni, sono stati seguiti i protocolli di sicurezza. Fortunatamente il proiettile è stato rimosso senza troppe complicazioni. Il proiettile di piombo era progettato per squarciare l'armatura di un carro armato. L'uomo avrebbe detto - tra atroci dolori - di essere "scivolato e caduto" sulla munizione che aveva poggiato a terra. Lieto fine, ma ha rischiato. La dottoressa Carol Cooper ha detto che il paziente sarebbe potuto morire se il proiettile gli avesse perforato l'intestino.