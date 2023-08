"Proteggere Pechino dalle alluvioni": il piano di Xi che ha fatto allagare le altre città

Salvare dalle alluvioni Pechino e l'area di Xiong'an, una nuova città che la Cina ha iniziato a costruire nel 2017 e che il presidente cinese Xi Jinping ha descritto come un progetto di "importanza millenaria". Costi quel che costi. È l'imperativo che alcuni funzionari della provincia settentrionale dello Hebei hanno seguito pedissequamente allo scopo di ottenere l'ambita promozione. Le direttive sono arrivate direttamente dal governo cinese, preoccupato per le inondazioni devastanti e le piogge che si sono abbattute su Pechino, le più intense in almeno 140 anni, quando sono iniziate le registrazioni.

L'ondata eccezionale di maltempo ha fatto in Cina, solo nel mese di luglio, 147 vittime tra morti e dispersi, secondo quanto dichiarato dal governo di Pechino, prendendo atto dei danni provocati dalle piogge torrenziali che si sono abbattute sulle regioni settentrionali del Paese. Le precipitazioni hanno causato gravi inondazioni nelle città meno conosciute dell'Hebei, come Zhuozhou, che ha una popolazione di 630mila abitanti.

I video che circolano sul web mostravano l'acqua alta che copre il manto stradale e i soccorritori impegnati nel salvataggio delle persone sui pochi gommoni e le ruspe che hanno a disposizione. Una situazione che non deriva solo dalle forti piogge, ma anche da una decisione del governo: deviare le acque impetuose da Pechino. L'effetto è stato quasi immediato. Usando dighe, bacini e corsi d'acqua collegati, l'alluvione è stata spinta lontano dalla capitale ed è arrivata nelle zone dell'Hebei dove vivono meno persone, come nella piccola città di Zhouzhou.

Qui i cittadini, secondo le lamentele diffuse sui social, sono stati presi alla sprovvista da un fiume di acqua che è sceso dalla capitale. Un altro fattore ha complicato la situazione. I soccorritori non avevano tutti i mezzi a disposizione, perché molti di questi sono stati impiegati per liberare le strade di Pechino. Alcune persone, che hanno trovato riparo nei rifugi, hanno detto di aver perso quasi tutto quando hanno lasciato le loro case ormai sommerse dall'acqua. Eppure sono grati ai vigili del fuoco per il loro impegno e il loro sacrificio. Il loro, infatti, non è stato un compito facile. Diversi soccorritori sono morti a Pechino cercando di aiutare i cittadini colpiti dalle forti piogge.

I residenti di Zhuozhou hanno sfogato tutta la loro rabbia sui social media per non essere stati avvisati in tempo e fuggire prima dell'arrivo dell'acqua. La rabbia è aumentata solo dopo che il segretario del Partito dell'Hebei, Ni Yuefeng, ha dichiarato con orgoglio che la sua provincia sarebbe diventata un "fossato" per proteggere Pechino.