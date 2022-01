Violente proteste contro il caro gas: "Governo licenziato"

Tensioni in Kazakistan dove il governo guidato dal primo ministro Askar Mamin si è dimesso a seguito delle gravi proteste contro il caro-gas che hanno scosso l'ex repubblica sovietica. Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha nominato il vice primo ministro Alikhan Smailov come nuovo capo ad interim del governo.

Tokayev ha fatto appello alla moderazione e imposto lo stato di emergenza ed il coprifuoco notturno in diverse parti del Paese, tra cui ad Almaty e nella regione occidentale di Mangyastau, ricca di giacimenti.

Negli scontri, ha riferito il ministero dell'Interno, oltre 200 persone sono state arrestate e 95 agenti di polizia sono rimasti feriti. Inoltre 37 auto della polizia sono state danneggiate. Le forze di sicurezza, riportano i media russi, hanno lanciato lacrimogeni e granate assordanti per far allontanare i manifestanti dalla piazza principale di Almaty, la città più grande del Paese.

Il caro gas in Kazakistan

Il caos era iniziato martedì quando la polizia ha sparato gas lacrimogeni e granate stordenti per sedare i disordini iniziati nell'ovest del paese per un aumento dei prezzi locali del gas di petrolio liquefatto (GPL). Il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev, a seguito di una riunione governativa, ha imposto una regolamentazione statale sui prezzi di gas liquefatto, benzina e gasolio per sei mesi. Tokayev ha introdotto anche una regolamentazione statale dei prezzi per i prodotti alimentari socialmente significativi.