Violenti scontri a Belgrado dopo le elezioni, la Russia accusa l'Occidente

A Belgrado nuova violenta protesta violenta dell'opposizione con i manifestati che hanno tentato di entrare nella sede del Municipio della capitale serba. Da sette giorni manifestazioni antigovernative scuotono il paese denunciando presunti brogli nelle elezioni parlamentari e amministrative del 17 dicembre scorso.

Ieri 24 dicembre il raduno, convocato come di consueto davanti alla sede della commissione elettorale, è degenerato trasformando ben presto in una contestazione violenta, con alcune migliaia di dimostranti che si sono diretti verso la vicina sede del Municipio con l'intenzione di assaltarla. In tanti a più riprese hanno cercato di oltrepassare le recinzioni e penetrare con la forza nell'edificio, a difesa del quale sono affluite ingenti forze di polizia in assetto antisommossa.

Contro i dimostranti violenti che hanno a lungo bersagliato il Municipio con un fitto lancio di uova, bottiglie di plastica, pomodori e altri oggetti, la polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni nel tentativo di disperdere i gruppi dei facinorosi. Alcune porte d'ingresso del Municipio e diverse finestre sono andate distrutte. Almeno 35 dimostranti violenti sono stati arrestati mentre diversi agenti di polizia sono rimasti feriti.

Il presidente Vucic ha convocato una riunione urgente del Consiglio per la sicurezza nazionale: secondo il sindaco uscente di Belgrado Aleksandar Sapic, quanto avvenuto ieri sera a Belgrado può essere paragonato alla rivolta del Majdan del 2014 a Kiev, cominciata con le proteste antigovernative di inizio 2014 nella piazza centrale della capitale ucraina contro l'allora presidente filorusso Viktor Janukovic. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, accusa i paesi Occidentali "di infiammare la situazione in Serbia".

Gli osservatori internazionali hanno notato molteplici irregolarità durante il voto nella nazione balcanica candidata all’adesione all’Unione europea. Secondo i risultati preliminari della Commissione elettorale statale, il partito populista al potere, il Partito progressista serbo (SNS), ha ottenuto il 46,72% dei voti nelle elezioni parlamentari anticipate dello scorso fine settimana. Secondo il monitoraggio internazionale il presidente uscente Aleksandar Vucic avrebbe ottenuto un vantaggio ingiusto attraverso il controllo dei media. L'alleanza di opposizione di centrosinistra Serbia contro la violenza è arrivata seconda alle elezioni con il 23,56% dei voti, e il Partito socialista serbo al terzo posto con il 6,56%.