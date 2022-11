Cosa c'entra la Cina con le proteste in Iran

“Non vogliamo test Covid, vogliamo mangiare; non vogliamo lockdown, vogliamo essere liberi”, recitava uno dei due striscioni con slogan di protesta contro il governo cinese che è comparso sul ponte Sitong di Pechino il 13 ottobre scorso. Altre scritte si riferivano direttamente al presidente cinese Xi Jinping, chiedendo la sua espulsione dal governo e un trattamento più umano: “Come cittadini, non come schiavi”. Pochi giorni prima dell'inizio del XX Congresso del Partito comunista cinese (che ha preso il via il 16 ottobre scorso e si è concluso la settimana seguente), la censura cinese si era attivata per cancellare qualsiasi traccia dell'atto di dissenso che è andato in scena nella capitale cinese, solitamente blindatissima alla vigilia del più importante appuntamento politico cinese.

Il lavoro dei censori si è concentrato anche sulla cancellazione dei profili social e dei riferimenti sul web a Peng Lifa, il coraggioso uomo che ha deciso di sfidare il Partito comunista cinese esponendo (al mondo intero) i due striscioni con messaggi critici.

Il suo singolare atto di sfida ha comportato il suo arresto, ma al contempo ha risvegliato la coscienza di migliaia di persone in tutto il mondo sui pericoli dell'autocrazia, del culto della personalità e del governo del partito unico. E non fanno eccezione i giovani cinesi, che ormai riversano la loro rabbia sui social network. Sfidando il Great Firewall (il sistema di controllo del web ideato dal Partito comunista cinese), le nuove generazioni usano modi creativi per diffondere messaggi contro il presidente Xi, fresco di un terzo mandato ottenuto durante il XX Congresso.

Il malcontento sociale per la politica Zero Covid

Il leader della seconda potenza mondiale è diventato il bersaglio della contestazione sociale a causa della progressiva e sempre più stringente violazione delle libertà civili e delle difficoltà economiche nella Repubblica Popolare Cinese. Il pugno duro si è ulteriormente inasprito con lo scoppio della pandemia di Covid, che ha portato Pechino a introdurre la politica Zero-Covid: test di massa, lockdown improvvisi e restrizioni di movimento sconvolgono periodicamente la vita di ogni residente in Cina quando si registrano anche pochi casi di contagio di coronavirus.

Ma il Partito non sembra voler fare marcia indietro. Lo scorso 5 novembre, la Cina ha nuovamente ribadito il suo impegno a portare avanti la politica Zero-Covid, nonostante la crescente frustrazione pubblica per le misure rigorose volute dal Partito. Voci infondate di un'uscita dalla costosa (in termini economici e sociali) strategia di contenimento del virus avevano fatto impennare le azioni cinesi la scorsa settimana, per un totale di 450 miliardi di dollari. La smentita però è arrivata durante una conferenza stampa del 5 novembre, quando i funzionari sanitari cinesi hanno ribadito l'intenzione di continuare ad applicare rigorosamente la politica Zero Covid.

I social network in aiuto dei giovani cinesi

Qualcosa è però cambiato con la pandemia di Covid. Sebbene ci sia sempre stato dissenso politico in Cina, la generazione Z cinese ha solitamente seguito la linea del governo: i giovani cinesi sono infatti cresciuti nel periodo più prospero del paese, mentre il Partito era impegnato ad affinare le sue abilità di controllo del web e dei social media per l'indottrinamento e la propaganda.

La dura politica Zero-Covid sta facendo crescere il dissenso tra i giovani e i dissidenti politici, sia dentro la Muraglia che fuori. Condividendo online messaggi di protesta, molti si sono resi conto di far parte di un movimento di protesta dove poter criticare l'autocrazia cinese. Ma tutti lo fanno coprendosi dietro il velo dell'anonimato e preferiscono lasciare volantini e messaggi nei bagni pubblici o sulle bacheche nelle università di tutto il mondo. Testimonianze adatte a essere diffuse e condivise sui social network.

C'è un motivo per cui gli utenti preferiscono non voler far conoscere la loro vera identità. La scelta dell'anonimato si giustifica con il timore di attivisti e accademici di finire vittima del sistema giudiziario cinese, il quale si basa più su un approccio di "rule by law", dove gli strumenti legislativi vengono utilizzati dai governanti per facilitare il controllo sociale e imporre pene severe e arbitrarie, anche senza un processo.

I dissidenti sono stati costretti a trovare nei social network uno spazio sicuro, che è inesistente nella realtà. In loro aiuto sono arrivati diversi social media: l'account Instagram Citizens Daily CN ha organizzato gruppi di chat di Telegram per i cinesi che risiedono a Londra, New York, Toronto e altri città straniere dove esprimere l'esigenza di avere un governo responsabile nei confronti del suo popolo. La loro però non è una manifestazione di nazionalismo, ma di forza democratica contro il Partito comunista cinese che fa un uso massiccio dell'intelligenza artificiale per controllore e reprimere il dissenso. Uno strumento che Pechino sta vendendo ad altri paesi autocratici. Come accade con l'Iran.

Le proteste in Iran

Il paese degli Ayatollah sta vivendo da 50 giorni una profonda crisi sociale e politica, scatenata dalla morte della 22enne Mahsa Amini, deceduta il 16 settembre a Teheran dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa, per non avere indossato correttamente il velo islamico, come prescritto dalle leggi iraniane.

Le proteste, che si sono rapidamente trasformate in una più ampia ribellione contro il regime degli Ayatollah, vengono represse con il pugno duro: da settembre, almeno 300 persone sono morte per la violenza della polizia (tra cui Nasrin Ghaderi, deceduta ieri 6 novembre in circostanze poco chiare) e oltre 14mila persone sono finite nelle carceri iraniane.

La forza trainante delle manifestazioni di piazza è l'uso che i giovani iraniani fanno dei social network: dai video di giovani ragazze che cantano "Bella Ciao" a chi dà uno "schiaffo al turbante" dei mullah, facendo volare il copricapo per poi darsi alla fuga, gli utenti iraniani mostrano al mondo quanto sta accadendo nella Repubblica Islamica per denunciare l'oppressione degli Ayatollah e invocare un cambio di regime. Ma il loro sforzo potrebbe durare ancora per poco.

Lo scambio tecnologico tra Pechino e Teheran

Anni di sanzioni internazionali hanno lasciato l'Iran diplomaticamente ed economicamente isolato, portando Teheran a cercare sostegno da altri regimi autocratici. La Repubblica popolare cinese è arrivata in soccorso degli Ayatollah: Pechino e Teheran sono uniti dall'idea di proporre un ordine opposto alla democrazia liberale basata sulle regole degli Stati Uniti. Le proteste rappresentano per il regime di Teheran una minaccia per la tenuta del paese ed è necessario quindi limitarle attraverso il silenzio. Il blocco di internet imposto da Teheran è l'ennesima dimostrazione di come l'Iran stia iniziando a fare sempre più affidamento sulle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale sia per impedire le proteste, sia per identificare meglio i manifestanti. Tecnologie provenienti dalla Cina.

Lo scorso anno Iran e Cina hanno siglato un accordo di cooperazione strategica della durata di 25 anni, che copre una varietà di attività economiche, tra cui il trasferimento del know-how in materia di sorveglianza digitale da Pechino a Teheran. Allo stesso tempo, il governo cinese collabora con funzionari iraniani per creare città intelligenti, utilizzando tecnologie di fabbricazione cinese.

L'accordo ha ricevuto il sostegno del leader supremo iraniano Ali Khamenei, da tempo preoccupato per la perdita della sovranità nazionale e per quella che chiama infiltrazione occidentale nel cyberspazio iraniano. I media locali iraniani già due anni fa raccontavano delle presenza di 15 milioni di telecamere installate made in China in 28 città iraniane per catturare i movimenti dei cittadini delle Repubblica Islamica anche al buio.

Stando a quanto riporta il Teheran Bureau, sei società cinesi hanno venduto tecnologia di riconoscimento facciale, videosorveglianza e monitoraggio di telefonate e messaggi di testo alle forze di sicurezza dello stato iraniano. Questi colossi tecnologici stanno addestrando il governo iraniano ad adottare il concetto del governo cinese di "città sicure", dove milioni di cittadini vivono sotto costante sorveglianza digitale: uno strumento che porta a scoraggiare anche i più piccoli atti di disobbedienza civile. Le principali aziende cinesi, attive in Iran già dal 2006 e 2008, sono Hikvision, Huawei, Zte, Tiandy e Tencent, tra tutti. Questi colossi hanno un centro di controllo a Teheran e un altro in località non identificate in Cina.

Molte di queste aziende sono sotto sanzioni internazionali per aver consentito la sorveglianza di massa e aver contribuito alla pulizia etnica e alle diffuse violazioni dei diritti umani in Cina. Tuttavia, rimangono attive in ??Iran, dove sono a rischio la sicurezza personale di migliaia di giovani manifestanti e la loro capacità di resistere alla brutalità del regime.

Se Pechino continuasse a rafforzare gli apparati di sicurezza del regime di Teheran, i manifestanti iraniani potrebbero essere silenziati come quelli cinesi. Un vantaggio ambito dalla Cina, che vuole dimostrare l'adeguatezza e l'efficacia delle sue tecnologie - e in particolar modo il suo modello tecnologico per la governance - per un uso responsabile del cyberspazio. E questo non rappresenta solo una prostettiva cupa per l'Iran, ma per il mondo intero.