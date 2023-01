Nuove proteste in Cina: scontri tra lavoratori che producono test Covid e polizia

Dopo le contestazioni nella fabbrica cinese di Foxconn, tornano le proteste dei lavoratori della Repubblica popolare. Teatro dei nuovi scontri con le forze dell'ordine è Zybio, azienda specializzata nella produzione di apparecchiature diagnostiche in vitro e di test Covid con sede nella città di Chongqing. Al grido "ridateci i nostri soldi", i dipendenti hanno manifestato lo scorso 7 gennaio contro le decisioni dell'azienda cinese di licenziare circa diecimila lavoratori e di non corrispondere i salari promessi.

Nei video diffusi sul web, si vedono alcuni manifestanti lanciare sedie, casse e coni stradali contro un gruppo di poliziotti antisommossa schierati sul posto, costringendo gli agenti a ritirarsi. In altri, i dipendenti calpestano o danno alle fiamme i kit Covid.

Sebbene le manifestazioni politiche siano rare in Cina, si verificano frequentemente proteste per questioni sindacali e manifestazioni rivolte a specifiche aziende. La rigida politica anti-Covid della Cina alla fine ha portato a proteste diffuse a novembre e il governo ha annunciato la revoca della politica Zero Covid.