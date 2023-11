Proteste in tutto il mondo contro il governo di Tel Aviv, anche in Israele

Circa 300mila persone hanno sfilato a Londra. Altre decine di migliaia a Parigi, Bruxelles e in altre città europee, comprese quelle italiane. Tutte manifestazioni indette per esprimere solidarietà alla popolazione civile della Striscia di Gaza e chiedere il cessate il fuoco. Sotto accusa il premier di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu. Il quale, nelle stesse ore, ha dovuto affrontare le proteste degli stessi israeliani, con migliaia di manifestanti che sono scesi in strada in diverse parti del Paese chiedendo al governo di garantire l'immediato rilascio degli ostaggi rapita da Hamas il 7 ottobre.

La manifestazione principale si è svolta davanti al museo di Tel Aviv, un luogo soprannominato dai manifestanti "Piazza degli ostaggi". Al corteo erano presenti anche l'ex presidente israeliano Reuven Rivlin e i rappresentanti delle famiglie degli ostaggi. Noam Perry, figlia di una donna di 79 anni in mano ai terroristi, ha detto: "Primo ministro, membri del gabinetto, non parlatemi di conquista, non parlatemi di distruzione (di Gaza, ndr). Non parlate affatto. Agite e basta, riportateli a casa adesso".

Durante la manifestazione ci sono stati alcuni scontri tra i partecipanti al corteo e i sostenitori del premier. Netanyahu è accusato di aver volutamente messo in secondo piano la questione degli ostaggi, circa 240 secondo Tel Aviv. Nella città costiera di Cesarea, dove si trova la residenza privata del primo ministro, i manifestanti hanno chiesto le sue dimissioni. "La decisione del governo è chiara: non ci sarà alcun cessate il fuoco senza la restituzione dei nostri ostaggi", è stata la risposta di Netanyahu durante una conferenza stampa.

Continua a leggere su Today