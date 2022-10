Le proteste dilagano in Iran: lacrimogeni anche sulla marcia degli avvocati a Teheran

Le forze di sicurezza iraniane hanno utilizzato i gas lacrimogeni per disperdere una manifestazione di avvocati a Teheran: le immagini sono state diffuse dalla ONG Iran Human Rights. Si trattava della prima discesa in campo della categoria dall'inizio della proteste, partita ormai quasi un mese fa dopo la morte della giovane Mahsa Amini che era stata arrestata perché non indossava il velo in modo corretto.

Prima del lancio dei lacrimogeni, anche gli avvocati stavano scandendo in coro lo slogan "Donna, vita, libertà" che caratterizza il movimento di ribellione delle ultime settimane. In un'altra zona della capitale, le manifestanti dell'università Azad hanno chiesto a chi le osservava di unirsi alle proteste: "non vogliamo spettatori, unitevi a noi!", cantavano.

Tear gas fired at lawyers protesting in front of the Iranian Bar Association today, Oct 12 #IranProtests #MahsaAmini #????_????? pic.twitter.com/cR5VNZEXex — IranHumanRights.org (@ICHRI) October 12, 2022

In tutto, dal 16 settembre quando la ventiduenne è morta, le persone uccise dalla repressione delle manifestazioni sono oltre 200, secondo le stime dell'organizzazione con base a Oslo. Lunedì erano stati i manifestanti ad avere la meglio e un intero reparto di polizotti in tenuta antisommossa, messo in fuga dalla folla inferocita sotto una fitta sassaiola.

Domani il segretario Enrico Letta, le europarlamentari e gli europarlamentari del Partito democratico organizzano a Bruxelles un presidio in solidarietà delle donne iraniane. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando alla Conferenza degli ambasciatori ha annunciato nuove sanzioni. "Credo sia arrivato il momento di sanzionare le persone responsabili della repressione delle donne iraniane e della violazione dei loro diritti. Le violenze scioccanti inflitte al popolo iraniano non possono rimanere senza risposta e dobbiamo lavorare insieme sulle sanzioni", ha evidenziato Von der Leyen.