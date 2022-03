La crisi del Pakistan

Decine di migliaia di persone stanno marciando verso Islamabad per protestare contro il primo ministro pachistano Imran Khan, che la settimana prossima dovrà affrontare una mozione di sfiducia in Parlamento. I partiti dell'opposizione hanno indetto una grande manifestazione per domani, facendo leva sul malcontento popolare per l'alta inflazione e accusando il governo di non sapere gestire la crisi.

Per contrastare la protesta, il primo ministro ha chiamato i suoi sostenitori a raccogliersi questa sera nel grande spazio della Parade Ground a Islamabad. Per prevenire scontri tra manifestanti filo-governativi e oppositori forze paramilitari sono state schierate in diversi punti della capitale.