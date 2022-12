Violente proteste contro il nuovo governo del Perù: diversi morti e feriti

Il Perù è scosso da un caos politico e sociale. Durante lo scorso fine settimana, numerosi manifestanti sono scesi in strada per chiedere il rilascio dell’ex presidente Pedro Castillo, di sinistra, rimosso dal suo incarico per aver cercato di sciogliere il parlamento peruviano prima che la Camera procedesse per votare l'impeachment contro di lui. Le proteste sono aumentate, in particolare nelle città del nord e delle Ande, da quando lo scorso 7 dicembre il Parlamento del Perù ha destituito il presidente Castillo che aveva tentato un "golpe" sciogliendo il Congresso. Dina Boluarte, ex procuratore e vicepresidente di Castillo, ha subito prestato giuramento per sostituirlo e lo scorso 11 dicembre ha presentato il suo nuovo gabinetto, un gruppo dal profilo indipendente e tecnocratico che comprende otto donne, nominando primo ministro l'ex procuratore Pedro Angulo.

I dimostranti invocano uno sciopero nazionale e chiedono nuove elezioni e il rilascio dell'ex presidente detenuto, nonché le dimissioni di Boluarte. Nel corso delle proteste tra dimostranti favorevoli al deposto presidente Pedro Castillo e la polizia hanno perso la vita due persone e almeno cinque persone sono rimaste ferite nella città meridionale di Andahuaylas, teatro principale degli scontri. "Siamo dispiaciuti per la morte di due persone e diversi feriti negli scontri. Esorto la popolazione a mantenere la calma", ha detto il ministro dell'Interno, Caesar Cervantes, alla radio Rpp, poco dopo il primo comunicato della polizia che riferiva di un adolescente morto negli scontri.

Le autorità locali hanno parlato dei tentativi dei manifestanti di prendere d'assalto l'aeroporto della città. La polizia antisommossa è stata schierata all'aeroporto per contenere le migliaia di dimostranti ad Andahuaylas. I manifestanti hanno sparato fionde e lanciato pietre, mentre la polizia ha risposto con gas lacrimogeni, come mostrano le immagini trasmesse dalla tv locale. Una stazione di polizia nella città Apurimac di Huancabamba è stata incendiata, ha riferito la radio Rpp.

Indette nuove elezioni

Boluarte, la nuova leader del paese, in risposta alle proteste sociali che si stanno svolgendo in varie zone del Paese contro il suo governo, ha annunciato che presenterà un disegno di legge per anticipare le elezioni ad aprile 2024, con oltre due anni di anticipo sulla data prevista.

La presidente peruviana, insediatasi dopo l'allontanamento di Pedro Castillo, ha spiegato in un discorso alla nazione che "nei prossimi giorni" invierà un disegno di legge al parlamento affinché possa essere "concordato con tutte le forze politiche che lo compongono''. Boluarte ha sottolineato che l'approvazione di questa legge implica riforme costituzionali. Nello stesso messaggio Boluarte ha inoltre dichiarato lo stato di emergenza nelle zone "di alta conflittualità sociale".