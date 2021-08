Proteste contro i talebani, spari sulla folla: è strage

Almeno due persone sono state uccise e altre 12 sono rimaste ferite in una sparatoria durante le proteste a Jalalabad, dove manifestanti hanno sfilato in corteo contro l'abolizione della bandiera nazionale. Lo riferisce l'emittente panaraba Al Jazeera. Secondo il corrispondente, Rob McBride "una considerevole parte" dei residenti di Jalalabad si oppone alla sostituzione della bandiera nazionale.

"Abbiamo visto sui social media immagini di proteste per le strade di centinaia se non migliaia di persone che sventolavano la bandiera nazionale - ha riferito il corrispondente - La bandiera è comparsa in una piazza importante a Jalalabad e ci sono stati scontri con i talebani".

Video dell'agenzia agenzia di stampa afghana Pajhwok

Anche Emergency segnala numerosi conflitti a fuoco e violenze sulla folla che tenta di lasciare il Paese. E non sarebbero solo a Jalalabad le manifestazioni di piazza in sostegno del tricolore, orgoglio per milioni di afghani che non vogliono verderlo sostituire con la bandiera bianca con la scritta Shahada, che i talebani hanno issato in diverse città conquistate e hanno esposto durante la prima conferenza stampa, ieri a Kabul.

La situazione a Kabul resta incerta e diversi report parlano di scontri e feriti all'aeroporto. Non ci sono conflitti a fuoco se non all'aeroporto dove da giorni migliaia di afgani si affollano nella speranza di lasciare il Paese: almeno 17 persone sono rimaste ferite oggi nella calca secondo un funzionario della sicurezza della Nato intervistato da Skynews.

"L'ospedale Emergency di Kabul oggi è pieno. Continuano ad arrivare decine di persone con ferite da arma da fuoco e da mine antiuomo". A parlare, in una intervista esclusiva all'Adnkronos, è Rossella Miccio, la Presidente di Emergency, che segue da vicino gli sviluppi in Afghanistan dopo la presa dei talebani. "Dall'osservatorio dei nostri ospedali, non solo di Kabul ma anche nelle altre zone, possiamo dire che la situazione è abbastanza tranquilla. Le donne continuano a venire a lavorare, anche senza burqa. Anche se gli afghani si sentono traditi dagli occidentali per l'abbandono avvenuto in meno di 24 ore".

"Stiamo ricevendo dei feriti da Lashkar Gah", la capitale della provincia di Helmand nel Sud dell'Afghanistan, "prevalentemente persone che vengono ferite da mine e ordigni inesplosi, anche se non si combatte più attivamente. A Kabul la situazione mi sembra abbastanza tranquilla. Abbiamo ricevuto una trentina di pazienti ieri". I feriti di ieri sono stati colpiti da arma fuoco "perché nel paese ci sono ancora tantissime armi, e uno dei problemi reali è proprio la gestione indiscriminata di queste armi, non si sa chi le detiene o chi le gestisce". Due giorni fa sono arrivati invece i morti dall'aeroporto di Kabul. Quattro in tutto. Ferite da arma da fuoco, come spiega la presidente Miccio "perché le forze dell'ordine avevano sparato per ripotare la calma".

Ma oggi come è la situazione?

"Diciamo di sospensione... - risponde Rossella Miccio - c'è tantissima incertezza, stiamo aspettando di capire come si evolverà la situazione. Perché ci sono ancora delle zone piccole nel paese ma molto importanti, come il Panshir che non sono state ancora prese dai talebani su cui sono puntati tutti gli occhi, in questo momento. Noi ci teniamo pronti per tutte le evenienze".

Emergency come ha vissuto la presa di Kabul?

"Sicuramente c'era tantissima paura da parte, soprattutto, dello staff afghano, alimentata non solo dal ritiro anticipato delle truppe internazionali ma anche dall'abbandono del Presidente afghano e dall'evacuazione di tutto il personale delle ambasciate occidentali. Le persone erano veramente smarrite, vedevano che tutti quelli che gli avevano promesso di tutelarli sono scappati, e questo ha generato un panico incontrollato".



Sulla decisione di alcune ambasciate che hanno abbandonato il posto senza neppure avvertire i collaboratori afghani, Rossella Miccio è molto critica: "Davvero faccio fatica a carpirla, mi sembra davvero un venir meno di un impegno preso con la popolazione. Oltre che un'ammissione di sconfitta totale e il non avere capito nulla di cosa fosse questo paese e di come stare vicino alla popolazione e come aiutarla".

La Presidente parla di "tradimento", come il medico afghano appena arrivato a Roma da Kabul. "L'ultima volta che sono andata a Kabul era a febbraio - dice ancora Rossella Miccio- e c'era già tantissima rassegnazione sul fatto che sarebbero andati via i militari ma c'era ancora la speranza che i paesi occidentali restassero vicine alle popolazione. Invece questa fuga con la coda tra le gambe, in meno di 24 ore, ha lasciato tutti senza parole e con tanta disperazione, alimentando le preoccupazioni e le paure, legittime, degli afghani".

"Ma a noi non risulta che sia stato chiesto alle diplomazie occidentali di lasciare l'Afghanistan, né dai talebani né da altri, è stata una scelta autonoma degli occidentali. Questo peserà molto sul futuro del paese. Un tradimento per un afghano è qualcosa di importante".



E le donne afghane?

"Nei primi due giorni c'era molta paura - spiega - anche da parte dello staff femminile, soprattutto quelle che lavoravano in Panshir. Per qualche giorni ci hanno chiesto di non venire a lavorare, perché dovevano viaggiare e non si sentivano sicure. Temevano che potesse succedere qualcosa. Ma da un paio di giorni la situazione si sta quasi normalizzando. Lo staff sta tornando in ospedale, anche le donne. Ci dicono che anche lungo la strada da Kabul a Panshir vengono fermati dai check point ma non viene contestato nulla. Ad oggi i timori di un ritorno alle reclusioni dure contro le donne non si sono verificati, anche se non dobbiamo abbassare la guardia".

Owners of a number of beauty salons in Kabul are removing pictures of women from their shop windows.#Afghanistan pic.twitter.com/xmaYbT2iTV — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

"Il burqa è l'ultimo dei problemi. È più un simbolo che noi occidentali utilizziamo per parlare dei diritti delle donne e non il problema reale. Il problema è verificare quanto questa disponibilità dei talebani a garantire i diritti alle donne nella pratica sia realizzabile. Quanto potranno andare a scuola e lavorare eccetera. Noi cercheremo di monitorarlo e fare il possibile affinché venga garantito. Sarebbe importante un impegno grosso della diplomazia occidentale per tutelare i diritti delle donne".

Come vede Emergency il futuro prossimo in Afghanistan? "

L'area che ci preoccupa di più è quella del Panjshir, sappiamo della inimicizia decennale con i talebani. Sappiamo che ci sono in corso discussioni interne nei gruppi afghani. Noi abbiamo lì un ospedale. Conosciamo benissimo la popolazione e i bisogni. E quella zona ci preoccupa di più, perché nel resto del paese i combattimenti sono cessati, c'è una situazione di calma temporanea. E noi siamo lì per stare accanto agli afghani..."