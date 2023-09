Prova a salvare due bimbi in una cascata, ma viene risucchiato dall'acqua e affoga

Ha visto due bambini in difficoltà nei pressi di una cascata e, senza pensarci due volte, si è gettato in acqua per provare a salvarli. Purtroppo però è stato a sua volta travolto e risucchiato dalla corrente ed è affogato. I due bambini per fortuna sono invece stati salvati. È accaduto in Galles nei Brecon Beacons venerdì scorso.

Il 27enne Mohananeethan 'Mohan' Muruganantharajah, è stato visto sparire nel fiume senza più riemergere e il suo corpo è stato ritrovato solo molte ore dopo grazie all'intervento delle squadre di emergenza, localizzato grazie a una telecamera subacquea. Le condizioni meteorologiche hanno però impedito di recuperare il cadavere fino al mattino seguente, quando sono stati chiamati in aiuto dei sommozzatori specializzati.

Come racconta il Daily Mirror, il Blue Lion's Badminton Club di Swansea, di cui l'uomo faceva parte, ha reso omaggio all'"amato" Mohan, sostenendo che "ha toccato la vita di tanti e ha portato calore e amore a tutti coloro che lo hanno conosciuto con il suo sorriso infinito". Un portavoce della polizia di Dyfed-Powys ha dichiarato: "Siamo stati chiamati alle cascate di Sgwd Y Pannwr, Ystradfellte, alle 16.40 circa di venerdì (1 settembre) per la segnalazione di un uomo che era entrato in acqua per salvare due bambini e non ne era più uscito".

A quel punto "è stata avviata una risposta multi-agenzia con la rappresentanza della polizia, dei vigili del fuoco, del soccorso alpino, dell'Hart e sia l'Uk Air Rescue Team che la Wales Air Ambulance sono atterrati nelle vicinanze con i loro velivoli", ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

