Tira un pugno al cammello in un villaggio vacanze: l’animale lo calpesta e lo uccide

Il guardiano di un villaggio vacanze di Omsk, in Russia, è morto dopo essere stato calpestato da un cammello. La tragedia, avvenuta nella cittadina russa che si trova nella parte sud-occidentale della Siberia, è stata ripresa dalle telecamere della struttura: a scatenare l'ira dell'animale sembra essere stato proprio il 51enne, colpendolo sul muso con un pugno. Secondo quanto riportano i media locali, prima del colpo l'animale non aveva manifestato segni di aggressività, con l'attacco che sarebbe arrivato come risposta al pugno ricevuto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La reazione del cammello è stata terribile: l'animale si è scagliato contro il custode, mordendolo al volto e calpestandolo con gli zoccoli. L'uomo è stato immediatamente soccorso e ricoverato d'urgenza in ospedale, ma è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per chiarire se l'animale fosse detenuto legalmente e quali fossero le sue condizioni all'interno del villaggio vacanze.