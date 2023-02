Pullman esce di strada in Norvegia: gravi alcuni turisti italiani

Un pullman con a bordo 38 persone è uscito di strada alle isole Lofoten, in Norvegia. Il fatto è avvenuto sabato 18 febbraio mattina. Il bus aveva come passeggeri diversi turisti italiani.

Secondo i primi riscontri, per cause ancora da accertare, il mezzo, di una compagnia lituana, ha perso il controllo nella municipalità di Vestvågøy. Era diretto a Hauklandstranda. Le autorità affermano che al momento dell'incidente le condizioni atmosferiche erano molto difficili e così le condizioni dell'asfalto. Dopo essere uscito di strada, il bus si è ribaltato più volte fino ad adagiarsi su un fianco.

"Ho visto la morte in faccia"

Immediatamente sul posto sono giunte diverse ambulanze ed è stato inviato l'elisoccorso da Tromsø. Non è ancora chiaro il numero dei feriti. Nessuno sarebbe in pericolo di vita, anche se qualche passeggero è in condizioni serie. "Ho visto la morte in faccia", ha raccontato una persona a bordo raggiunta da Today.it. Ora si trova in ospedale con diverse fratture alle costole e lesioni lacero-contuse. Alcune pattuglie di polizia, per indagare sulle cause del sinistro, sono arrivare dalle cittadine di Leknes e Svolvær.

Le Lofoten sono un arcipelago a nord-ovest della Norvegia tra Nordland e Troms. È una meta turistica molto visitata sia in inverno per l'aurora boreale che in estate per il fenomeno astronomico del 'sole di mezzanotte'.