Paura a scuola: bimbo di 9 anni trova un puma nel bagno

Un bambino di 9 anni ha vissuto un'esperienza da incubo all'interno di una scuola elementare: si è trovato faccia a faccia con un puma di grandi dimensioni. Le immagini dell'animale, confinato nella stanza, hanno già fatto il giro dei social: sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, la polizia ambientale e il personale veterinario, che ha provveduto a sedare il grosso felino per poi rilasciarlo in una zona boschiva.

La vicenda è avvenuta sabato 21 maggio nella cittadina brasiliana di Nova Lima, situata nello stato di Minas Gerais, 20 km a sud est di Belo Horizonte, in Brasile, ma soltanto negli ultimi giorni le immagini sono state pubblicate in Rete. Il piccolo stava giocando a calcio nel cortile dell'istituto, quando ha deciso di andare in bagno. Aperta la porta, il piccolo si è trovato di fronte al puma di circa due metri che, riconoscendolo come un pericolo, ha subito mostrato un atteggiamento aggressivo.

Un incontro ravvicinato che lasciato il piccolo David Miguel sotto shock. Come raccontato ai media locali, il bimbo è subito scappato per raccontare quello che aveva visto: "Tremavo come una foglia, il mio cuore si è fermato". Per fortuna l'animale non ha avuto modo di attaccare e non ci sono stati feriti, ma cosa ci faceva un puma nel bagno di una scuola elementare. Secondo il veterinario Marcos Mourao, che ha partecipato all'operazione, una delle cause potrebbe essere la continua deforestazione, che spinge gli animali selvatici sempre più vicini alle aree urbane. Nonostante l'aspetto che incute timore, gli attacchi di puma sono molto rari, così come la loro presenza nelle zone abitate.