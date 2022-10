Perché Putin accusa Kiev dell'esplosione del ponte di Crimea

L'attacco al ponte di Kerch, la struttura che collega la Crimea occupata alla Russia, è una ulteriore battuta d'arresto per il presidente russo Vladimir Putin e per la sua "operazione speciale" in Ucraina. La struttura, costruita nel 2018, quattro anni dopo che la Crimea fu invasa e annessa dalla Russia, è considerata dal Cremlino il simbolo dell'unione tra la Federazione Russa e la penisola di Crimea, quest'ultima in territorio ucraino.

Ma soprattutto il ponte è l'unica strada che permette di trasportare rifornimenti e armamenti via terra nei territori dell'Ucraina meridionale, passando dalla Crimea. Per Putin l'attacco al ponte è l'ulteriore colpo in una guerra che non sta proseguendo per il verso giusto.

Putin accusa Kiev dell'esplosione del ponte di Kerch

Il leader del Cremlino vuole ora vederci chiaro. Per questo, nella giornata di domani 10 ottobre, Putin presiederà al Consiglio di Sicurezza russo. Il Consiglio, che ha come vicepresidente l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, comprende i principali ministri, leader politici e rappresentanti dei servizi di sicurezza e dell'esercito. Con ogni probabilità Putin, durante la riunione dell'organo consultivo che si pronuncia su temi di sicurezza nazionale, attribuirà la responsabilità alle forze di Kiev per il crollo del ponte di Kerch.

Mosca ha attribuito l'esplosione, che ha causato tre morti, a un camion bomba di proprietà di un residente della regione di Krasnodar, nel Sud della Russia. Mosca ha formalmente accusato l'Ucraina e le autorità ucraine dell'attacco al ponte di Kerch. Il presidente russo non ha dubbi: quello che ha colpito il ponte di Crimea è stato "un attacco terroristico volto a distruggere le infrastrutture civili critiche della Federazione russa" orchestato dai "servizi speciali dell'Ucraina".

Le indiscrezioni al New York Times

Le ipotesi avanzate dai russi potrebbero presto trovare conferma. Il New York Times, che cita un funzionario ucraino, conferma quanto sostenuto dalla Mosca. Secondo la fonte ucraina, rimasta anonima a causa del divieto del governo di parlare dell'esplosione, l'intelligence ucraina ha avuto un ruolo decisivo nell'esplosione che ha colpito il ponte di Kerch. Gli 007 di Kiev avrebbero orchestrato l'esplosione, utilizzando un camion-bomba guidato attraverso il ponte.

Il Cremlino sostiene inoltre che il conducente dell'automezzo saltato in aria fosse ignaro dell'esplosivo caricato sul suo veicolo. Secondo la ricostruzione russa, l'autista avrebbe ricevuto un ordine per il trasporto di merci via internet, e l'esplosivo sarebbe stato nascosto tra i materiali consegnatigli. L'attacco, aggiungono le stesse fonti, era stato inizialmente organizzato per il giorno precedente, il 7 ottobre, in concomitanza con il compleanno di Putin, venendo poi rinviato a quello successivo, l'8 ottobre per imprevisti organizzativi.

La soffiata dell'anonimo funzionario ucraino alla testata statunitense arriva appena quattro giorni dopo le indiscrezioni, ancora più clamorose, sull'assassinio di Daria Dugina, figlia del filosofo nazionalista russo Alexander Dugin. Il 5 ottobre, infatti, il New York Times aveva scritto che, secondo le agenzie di intelligence statunitensi, l'attentato del 23 agosto, che aveva come probabile obiettivo lo stesso Dugin, avrebbe ricevuto l'autorizzazione di alcuni elementi del governo ucraino. Non solo. Il quotidiano americano aveva precisato che "gli Stati Uniti non hanno preso parte all'attacco, né fornendo informazioni né altra assistenza" né "erano a conoscenza dell'operazione in anticipo".

Il messaggio che da Washington giunge a Mosca è comunque lo stesso: gli Usa non solo non c'entrano nulla con le iniziative più ardite delle autorità ucraine ma avrebbero anche una conoscenza approssimativa dei loro piani, dei quali gli alleati non sembra vengono resi partecipi.

Russi in fuga dalla Crimea

La situazione nella penisola di Crimea, in vista di probabili annunci di Putin su rappresaglie ancora più dure da adottare nei confronti degli ucraini, spaventa anche chi vive ormai da anni sotto il controllo delle truppe del Cremlino.

I russi stanno cercando di lasciare la Crimea dopo l'esplosione di ieri sul ponte di Kerch. Stando a quanto riportato dai media russi, si è formata una lunga coda di auto davanti al ponte di Crimea. Gli autisti con passeggeri stanno per ore negli ingorghi e aspettano l'opportunità di lasciare il territorio della penisola. Ma dalla regione, riporta l'agenzia Unian, nessuno è autorizzato a partire.