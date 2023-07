Putin regala armi all'Africa e ritorna anche Prigozhin

Mosca continuerà ad armare gli eserciti dei Paesi africani e a rifornirli di armi, anche gratuitamente. È l'impegno preso dal presidente Vladimir Putin nella seconda giornata del vertice Russia-Africa di San Pietroburgo. "Parte delle consegne" di armamenti a queste nazioni "sono effettuate gratuitamente al fine di rafforzare la sicurezza e la sovranità di questi Stati", ha detto il leader del Cremlino ripreso dall'agenzia Interfax.

Putin ha detto che lo sviluppo del continente è ostacolato dal terrorismo, dalla diffusione dell'ideologia estremista, dalla criminalità transnazionale e dalla pirateria. "Nell'affrontare queste minacce, la Russia offre anche assistenza. E siamo interessati alla più stretta cooperazione tra le forze dell'ordine, le strutture e i servizi speciali della Federazione Russa e dei Paesi Africa. Siamo determinati a continuare a formare personale militare e forze dell'ordine dei Paesi africani nelle università specializzate russe", ha dichiarato alla sessione plenaria. In tutto, ha annunciato, Mosca ha firmato accordi di cooperazione tecnico-militare con oltre 40 Stati del continente.

E al Summit ieri è spuntato di nuovo anche Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari Wagner, che in diversi conflitti africani, soprattutto in Mali e la Repubblica Centrafricana, sono stati finora la longa manus di Putin. L'uomo, che vivrebbe in esilio in Bielorussia dopo il fallito ammutinamento di giugno, è apparso in una fotografia scattata nel Trezzini Palace Hotel di San Pietroburgo (di proprietà della sua famiglia), uno dei luoghi che stanno ospitando il vertice, insieme a Freddy Mapouka, un membro della delegazione della Repubblica Centrafricana.

La foto è stata pubblicata sull'account Facebook associato a Dimitri Sytyi, ritenuto un esponente del gruppo Wagner nella nazione. Un'altra immagine è stata pubblicata all'interno dei canali Telegram che supportano Wagner. Le testate giornalistiche che in precedenza facevano parte dell'impero mediatico di Prigozhin, hanno affermato che l'uomo avrebbe incontrato anche funzionari del Mali e del Niger, Paese dove un tentativo di colpo di Stato iniziato mercoledì minaccia di rimuovere il presidente filo-occidentale Mohamed Bazoum.

Dopo la ribellione di giugno ci sono stati dubbi sul destino di Wagner e sulla possibilità per Prigozhin di restare a capo della compagnia. Alcuni hanno messo in dubbio anche la possibilità che i mercenari potessero continuare anche a combattere per i governi amici di Mosca in Africa, ma la Federazione, che ha bisogno di loro, ha assicurato in passato che "continueranno la loro attività nel numero necessario e richiesto". Wagner, un'organizzazione un tempo segreta diretta essenzialmente dall'intelligence militare russa, è stata una parte importante della proiezione di potere del Cremlino in Africa, inviando mercenari a combattere in alcuni Paesi e spin-doctor politici a lavorare in molti altri.

La compagnia, famosa per i suoi attacchi brutali ma efficaci, ha avuto anche un ruolo fondamentale in Ucraina, dove è stata accusata di diverse violazioni dei diritti umani. Sono stati gli uomini di Wagner, le cui fila erano rafforzate da migliaia di detenuti liberati in cambio della disponibilità a combattere, a guidare la conquista della città ucraina di Bakhmut, dimostrandosi la forza combattente più efficace della Russia. Ma i suoi frequenti scontri con i vertici della Difesa hanno portato il gruppo a inscenare un ammutinamento armato quattro settimane fa. L'insurrezione si è conclusa con un accordo mediato dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko, in base al quale i combattenti Wagner avrebbero potuto trasferirsi in Bielorussia se lo avessero desiderato. La settimana scorsa Minsk ha annunciato che i mercenari hanno iniziato ad addestrare le forze speciali bielorusse in un poligono militare a pochi chilometri dal confine polacco.

