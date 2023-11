I cannibali arruolati da Putin per combattere in Ucraina

Uno aveva ucciso quattro persone, per poi mangiare la carne di una delle sue vittime. L'altro, ex membro di un gruppo satanista, ha cucinato e consumato con degli amici piatti a base di organi di due donne, che aveva precedentemente assassinato. Entrambi sono stati rilasciati dalle prigioni in cui erano detenuti per andare a combattere in Ucraina. A graziarli è stato direttamente il presidente russo Vladimir Putin, nella sua campagna volta ad arruolare il maggior numero possibile di soldati per far fronte alle perdite sul campo.

A dare la notizia sono stati gli stessi media russi. Uno dei due cannibali si chiama Denis Gorin. Condannato a 10 anni di prigione per la prima volta nel 2003 per omicidio, è stato rilasciato sette anni dopo per buona condotta. Uscito dal carcere, ha ucciso almeno altre 3 persone. Nel 2010, ha prima ucciso un uomo, poi ne ha tagliato la carne dalle gambe, che ha lavato, messo in frigorifero e successivamente mangiato. Condannato nuovamente, stavolta a 22 anni, è tornato in libertà in questi mesi, come dimostrano le foto sui suoi profili social. In uno lo si vede con una uniforme militare e il logo del famigerato Storm Z, il battaglione russo composto da criminali che hanno ottenuto la grazia in cambio del loro impegno a combattere nella guerra in Ucraina.

Anche Nikolay Ogolobiak fa parte di questo battaglione: ex membro di un gruppo satanista, ha ucciso due giovani donne e poi, con alcuni amici, ha cucinato e mangiato alcuni dei loro organi nel 2008. Ogolobiak avrebbe dovuto restare in prigione fino al 2030, ma è stato graziato per aver combattuto in Ucraina. Ora vive con la madre in attesa di essere richiamato al fronte.

