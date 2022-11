Anche i condannati per reati gravi nell'esercito di Putin contro l'Ucraina

Stretto al Sud dell'Ucraina dell'esercito di Kiev che continua la controffensiva contro l'invasione russa, il presidente russo Vladimir Putin pensa a un'ulteriore misura per rafforzare il suo esercito: arruolare chi ha commesso reati gravi. Il leader del Cremlino, nella giornata di oggi 4 novembre, ha infatti firmato una legge che consente la mobilitazione di persone con condanne in corso.

Non tutti però rientrano nelle file dell'esercito di Mosca impegnato in Ucraina. La legge infatti esclude coloro che sono stati condannati per abusi sessuali su minori, tradimento, spionaggio o terrorismo. Un ulteriore limite è posto a chi ha commesso reati gravi contro le forze governative, come tentato omicidio di un funzionario governativo, dirottamento di un aereo e manipolazione illegale di materiali nucleari e sostanze radioattive.



Il presidente russo ha anche annunciato che la Russia ha mobilitato finora 318mila persone nelle sue forze armate, oltre l'obiettivo di 300mila fissato dal ministro della Difesa, Sergei Shoigu. La dichiarazione, come riporta Ria Novosti, è stata rilasciata durante una cerimonia di deposizione dei fiori al monumento a Minin e Pozharsky a Mosca.

Con questo provvedimento, il leader del Cremlino abolisce il divieto di ammettere nell’esercito persone che avessero subito una condanna non cancellata o in sospeso "per un reato considerato grave" che, quindi, in precedenza era illegale. Il divieto permane per chi è stato condannato per abusi su minori e per alcuni altri reati.

Ma la scelta di una campagna di reclutamento era già stata aperta ad agosto come segnalato da gulagu.net e come riportato anche dall’intelligence di Kyiv. Le campagne di reclutamento si sono svolte nelle colonie penali di numerose città russe, tra cui San Pietroburgo, Tver, Ryazan e Smolensk, Rostov, Voronezh e Lipetsk. Per esempio nella Repubblica di Adighezia, nella Russia meridionale, sarebbero 300 i detenuti ad aver accettato di unirsi alle forze russe in Ucraina. Con un colpo di penna, Putin ha dato nuova linfa vitale all'esercito che con non poca difficoltà porta avanti l'offensiva in Ucraina.