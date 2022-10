Il nuovo mondo di Putin

Se durante la notte l'Onu ha condannato "l'annessione illegale" della Russia di 4 province ucraine, Mosca oggi si trova isolata solo sulla Carta: il voto al palazzo di vetro di New York se ha infatti sancito l'appoggio alla Russia di 4 dittature (Bielorussia, Siria, Nicaragua e Corea del Nord) vede illuminarsi anche alcune caselle gialle che segnalano l'astensione dei paesi più popolosi del mondo. Tra i 35 Paesi astenuti figurano Pakistan, Sudafrica e soprattutto India e Cina, i due Paesi più popolosi al mondo, legati a Mosca da rapporti di cooperazione politica e da importazioni di energia crescenti.

In particolare Cina e India non si schierano, chiedono la fine del conflitto ma, soprattutto, tendono una mano a Mosca nel tracciare quello che - giorno dopo giorno - è la mappa del mondo nuovo. Una mappa tracciata - ci sembra necessario ricordarlo - lungo le "strade dell'energia".

È lo stesso Vladimir Putin a sottolinearlo poco dopo il suo arrivo alla Conferenza sulle misure di interazione e fiducia in Asia (CICA) ad Astana in Turchia: "È aumentata la volatilità dei prezzi di risorse energetiche, cibo, fertilizzanti, materie prime e altri beni importanti portando a un deterioramento della qualità della vita sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"C'è una reale minaccia di carestia e sconvolgimenti sociali su larga scala, soprattutto nei paesi più poveri", ha proseguito il leader russo, invitando a "eliminare le barriere per l'approvvigionamento delle merci" e chiedendo "un uso più efficiente delle valute nazionali". "La Russia rappresenta lo sviluppo e la prosperità dell'Asia, creando spazio per la cooperazione economica e negli investimenti", ha aggiunto il capo del Cremlino che poi ha disegnato il "suo" nuovo mondo.

"Il mondo sta diventando multipolare, con nuovi centri di potere che si rafforzano in Asia".

"L'Asia, dove si stanno rafforzando nuovi centri di potere, svolge un ruolo importante nella transizione verso un mondo multipolare" ha detto Putin intervenendo alla Cica in corso ad Astana. "Il mondo sta diventando un sistema veramente multipolare. L'Asia, dove i nuovi centri di potere si stanno rafforzando, svolge un ruolo importante, se non addirittura fondamentale", ha dichiarato il leader russo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma il vertice che si è aperto oggi racconta molto di quanto è nella testa del leader russo oltre all'annessione dei territori russofoni della Ucraina: in Turchia oggi dovrebbe partecipare alla riunione del Consiglio dei capi di Stato della CSI e al vertice Russia-Asia centrale, oltre ad avere una serie di colloqui bilaterali e trilaterali compreso un incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dove il leader turco toccherà il tema della mediazione di Ankara nella risoluzione del conflitto in Ucraina. Ancora una volta bene ricordare come Russia e Turchia sono legate da un stretto accordo energetico: Mosca garantisce una fornitura stabile di energia alla Turchia (nel 2021 sono stati consegnati 26 miliardi di metri cubi di gas attraverso i gasdotti Blue Stream e Turkish Stream) e partecipa alla costruzione della centrale nucleare di Akkuyu.

Tra le altre tappe l'incontro con il leader del Kirghizistan e del Tagikistan per dirimere il problema dei confine tra i due stati sorti sulle ceneri dell'Unione Sovietica nel Caucaso. Ma ci saranno anche incontri con l'emiro del Qatar, il leader della Palestina e il presidente dell'Azerbaigian.

Ovviamente il tema dei temi sarà la guerra in Ucraina. I presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan discuteranno di un possibile negoziato tra Mosca e l'Occidente in un incontro bilaterale che segue il meeting dello scorso luglio a Teheran, dello scorso agosto a Sochi e l'ultimo lo scorso settembre nella città uzbeka di Samarcanda.

Erdogan si è ritagliato un ruolo di mediazione, sostenendo diplomaticamente Kiev senza imporre sanzioni a Mosca, fungendo altresì da garante per il trasporto del grano ucraino. E oggi potrebbe presentare ufficialmente a Putin le sue proposte su possibili negoziati tra Mosca e l'Occidente sempre più legato a Kiev dopo la promessa della Nato di fornire alll'Ucraina armi di ultima generazione per la "difesa aerea". Con il governo dell'Ucraina che ha escluso l'ipotesi di qualsiasi trattative con Mosca dopo i referendum e l'annessione russa di Lugansk, Kherson, Donetsk e Zaporizhzhia, la Turchia sarebbe pronta ad organizzare colloqui tra Russia, Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito: un piano già presentato a Washington dal paese che è membro della Nato.

Per la Turchia un gioco win-win: Putin ha proposto di fare della Turchia il centro di distribuzione del gas russo per l'Europa a fronte dei danni subiti da Nord Stream. Per Ankara e per il suo "sultano" una occasione che difficilmente vorrà farsi sfuggire ritagliandosi così un ruolo di primo piano nel nuovo scacchiere mondiale, come ponte tra un Occidente - impegnato in una difficile transizione energetica - e nuovi giganti asiatici ora destinatari delle forniture a basso costo del gas russo: un affare che Cina e India hanno già colto al volo.