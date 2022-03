Pensioni più alte: la novità proprio durante la guerra in Ucraina

Il malcontento esplode in Russia tra le fasce più deboli della popolazione, che si ritrovano a fare i conti con un'inflazione galoppante che ha ridotto sensibilmente la capacità di acquisto delle famiglie. La guerra in Ucraina e le sanzioni imposte a Mosca dai paesi occidentali hanno fatto lievitare i prezzi di beni e servizi, colpendo duramente soprattutto coloro che già prima facevano fatica ad arrivare alla fine del mese. Ad essere penalizzati sono soprattutto gli anziani con le pensioni minime e i disoccupati che vivono grazie alle misure di sostegno. Per evitare tensioni tra la popolazione sull'operato del governo, il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di correre ai ripari, promettendo un aumento del salario minimo, del contributo minimo di sussistenza, degli stipendi dei dipendenti statali e di tutti i pagamenti sociali. Lo ha fatto per calmare gli animi, per mantenere l'appoggio del popolo in una situazione geopolitica piuttosto delicata. Il suo obiettivo principale è quello di mantenere la calma nel paese e far sembrare che è tutto sotto controllo, vuole far credere ai russi che è in grado di risolvere qualsiasi tipo di problema , che all'orizzonte non si profila nessun tipo di pericolo.

La propaganda di Putin

Queste le parole pronunciate da Putin durante la riunione di governo: "Capisco che l'aumento dei prezzi sta colpendo seriamente i redditi delle persone. Pertanto, nel prossimo futuro prenderemo la decisione di aumentare tutti i pagamenti sociali, compresi i benefici e le pensioni. Aumenteremo il salario minimo e il minimo di sussistenza, oltre ad aumentare gli stipendi nel settore pubblico". Inoltre, il presidente russo avrebbe incaricato il governo di analizzare l'efficacia delle misure a sostegno dei disoccupati, misure che a suo parere devono essere rafforzate. Nel suo discorso, trasmesso in televisione, il presidente russo ha anche detto che "l'occidente ha abbandonato la maschera della decenza e ha iniziato a comportarsi in modo ripugnante. Ci sono evidenti parallelismi con i pogrom antisemiti (violenta azione persecutoria nei confronti di una minoranza etnica o religiosa, ndr)". Putin ha poi aggiunto che la guerra lampo economica scatenata dai paesi occidentali contro il suo paese è miseramente fallita.