"Putin non può restare al potere": cosa c'è dietro la gaffe di Biden

Orazio diceva che "la parola detta non sa tornare indietro". Una massima forse sconosciuta a Joe Biden, uno che di scivoloni se ne intende tanto da essersi in passato autodefinito "a gaffe machine". Questa volta il presidente degli Stati Uniti è finito nell'occhio del ciclone per aver detto, parlando con i rifugiati ucraini a Varsavia, che Putin è "un macellaio" e "un dittatore" che "cerca di ricostruire un impero" e per questo "non può restare al potere", suggerendo che ci sia quindi una politica di cambio di regime in Russia. Dettaglio non trascurabile: secondo la Casa Bianca Biden parlava a braccio: quella frase ("Putin non può restare al potere") non faceva parte del discorso che avrebbe dovuto pronunciare in Polonia, nell'ultima tappa del suo tour europeo. Sarebbe, in altre parole, la classica voce dal sen fuggita. Inevitabili le polemiche. Un coro per la verità unanime.

Le reazioni dopo la gaffe

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è stato tra i primi a puntualizzare che da parte degli Stati Uniti non c'è nessuna strategia "per un cambio di regime in Russia, o in qualunque altro posto". Concetto ribadito dall'alto rappresentante Ue Josep Borrell. "Come Ue non stiamo cercando un cambio di regime, spetta ai cittadini russi decidere se lo vogliono. Quello che vogliamo nel caso della Russia è impedire che l'aggressione continui e questo è il nostro obiettivo: fermare la guerra di Putin contro l'Ucraina". Anche in patria le parole incendiarie pronunciate da Biden a Varsavia non sono passate inosservate. "C'è stata un'orrenda gaffe alla fine del discorso, avrei voluto che avesse seguito il testo" ha detto Jim Risch, capogruppo dei repubblicani alla commissione Esteri del Senato.

Perplessità condivise dall'ex diplomatico Richard Haass, presidente del Council on Foreign Relations, che in un tweet sostiene che le parole di Biden "hanno reso una situazione difficile più difficile e una situazione pericolosa più pericolosa". Secondo Haass si tratta di una constatazione "ovvia. Meno ovvio è come riparare al danno, ma suggerisco che i suoi consiglieri principali (del presidente, ndr) contattino le loro controparti e chiariscano che gli Usa sono pronti a trattare col governo russo". Insomma, questa volta Biden l'ha sparata grossa. Tanto da essere costretto a smentire sé stesso rispondendo con un secco "no" ai giornalisti che gli chiedevano se la sua intenzione fosse quella di rimuovere Putin dal potere.

Cosa cambia dopo le parole di Biden?

E ora? Se quella frase sul "regime change" fosse (come sembra) solo una gaffe, potrebbe comunque avere delle conseguenze sui negoziati e complicare le trattative di pace. Così almeno sostengono (con qualche ragione) i critici di Biden, e così la pensano dalle parti di Mosca. Tanto che Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha subito stigmatizzato l'episodio spiegando che "con gli insulti" le "trattative sono più difficili" e aggiungendo che "non decide Biden su chi governa in Russia".

Lo stesso Haass, uno dei veterani della diplomazia Usa che pure aveva finora appoggiato la linea dell'amministrazione americana, il rischio è che lo stesso Putin si convinca ad andare fino in fondo rifiutando "qualsiasi compromesso" per porre fine alla guerra. D'altra parte, come riferiscono funzionari della Casa Bianca, Putin crede da tempo che gli Stati Uniti e i loro alleati siano decisi a rovesciarlo ed è convinto che dietro le proteste di massa del 2011 nelle città russe, la più grande dall'inizio del suo mandato, ci fosse Washington.

Non solo. Secondo altri osservatori d'ora in poi il capo del Cremlino avrà a disposizione una potente arma propagandistica per sostenere davanti all'opinione pubblica russa (e non solo) la tesi di un Occidente che vuole mettere becco negli affari interni di Mosca tanto da avere come obiettivo quello di destituire il presidente della Federazione Russa. Vero è che la narrazione di Putin fa leva già abbondantemente sulla sindrome dell'accerchiamento, ma proprio per questo le parole di Biden rischiano di essere usate come giustificazione per un'eventuale escalation del conflitto. Con la sua gaffe Biden ha infine avvalorato la tesi di chi ritiene, anche in Occidente, che il vero obiettivo degli Stati Uniti non sia tanto quello di far cessare le ostilità, ma sbarazzarsi di un avversario scomodo facendo dell'Ucraina un secondo Afghanistan. Logorare il presidente russo sarebbe l'unico modo per arrivare a un "regime change" a Mosca.

Come ha fatto notare Haass però, "il cambio di regime può essere una speranza, ma non può costituire la base della nostra strategia". Insomma, Biden avrebbe confuso un suo desiderio legittimo (avere una Russia più democratica e meno problematica per la stabilità internazionale) con un obiettivo strategico. Che però non è perseguibile. Su questo punto, è bene chiarirlo, concordano sia la Casa Bianca che i suoi alleati nella Nato e nell'Ue. Ma a Biden deve essere sfuggito.