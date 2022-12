Putin torna dalla Bielorussia a mani vuote, Lukashenko si smarca sulla guerra in Ucraina

Vladimir Putin ha visitato Minska per la prima volta dal 2019, ma il suo viaggio non ha portato alla Russia i risultati sperati. Alexander Lukashenko ha ribadito che la Bielorussia non intende entrare in guerra in Ucraina o aumentare in alcun modo il suo supporto al conflitto in corso. I due presidenti hanno esaltato hanno esaltato ieri i legami sempre più stretti tra le due nazioni, ma la guerra è stata menzionata a malapena durante una conferenza stampa congiunta dopo io bilaterale.

Il comandante delle forze congiunte ucraine Serhiy Nayev aveva detto di credere che i colloqui di Minsk avrebbero affrontato "l'ulteriore aggressione all'Ucraina e il più ampio coinvolgimento delle forze armate bielorusse nell'operazione contro l'Ucraina, in particolare, a nostro avviso, anche sul terreno". Ma il tema non è stato invece assolutamente menzionato con i giornalisti e due presidenti si sono limitati a lodare il sempre più stretto allineamento economico, industriale e di difesa tra i due ex Stati sovietici. Sebbene Putin e Lukashenko si siano incontrati numerose volte quest'anno, si è trattato del primo viaggio di Putin a Minsk da prima della pandemia di coronavirus e dell'ondata di proteste pro-democrazia seguite alle elezioni del 2020, proteste che Lukashenko ha represso con il forte sostegno del Cremlino.

Le forze russe hanno usato la Bielorussia come rampa di lancio per l'attacco violento alla capitale ucraina Kiev a febbraio e da mesi sono in corso attività militari congiunte tra le due nazioni. La percezione è che Lukashenko, un paria in Occidente, dipenda da Mosca per la sua sopravvivenza e questo ha alimentato i timori di Kiev che Putin possa fargli pressione per unirsi a una nuova offensiva di terra e aprire un nuovo fronte nell'invasione dell'Ucraina che non sta procedendo esattamente come previsto dal Cremlino.

La settimana scorsa, il generale più importante dell'Ucraina, Valery Zaluzhniy, ha dichiarato all'Economist che la Russia starebbe preparando 200mila truppe fresche per una grande offensiva che potrebbe arrivare da est, da sud o persino dalla Bielorussia già a gennaio, ma più probabilmente in primavera. Mosca e Minsk hanno istituito un'unità militare congiunta in Bielorussia e hanno tenuto numerose esercitazioni. La scorsa settimana sono stati dispiegati nella nazione tre aerei da guerra russi e un velivolo per l'allarme e il controllo aereo. Ma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando con le agenzie di stampa russe prima dell'incontro, ha definito "stupide e infondate costruzioni" le affermazioni secondo cui Mosca vorrebbe coinvolgere Minsk nel conflitto.