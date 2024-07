Putin punta i missili sulle capitali europee: "Potenziali obiettivi se arrivano i missili Usa"

Dopo la decisione degli Stati Uniti di dispiegare in Germania missili a lungo raggio che potrebbero colpire obiettivi nel cuore della Russia, è arrivata la risposta di Mosca che porte in dote una mal celata minaccia verso l'Europa. Attraverso le parole del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, Mosca ha affermato di avere capacità sufficienti per rispondere ai missili a lungo raggio statunitense dispiegati in Germania, sottolineando che in tal caso i bersagli potenziali sarebbero le capitali europee.

"C'è sempre una situazione paradossale: gli Stati Uniti hanno schierato diversi tipi di missili, di diversa gittata, tradizionalmente puntati verso il nostro Paese. Il nostro Paese, di conseguenza, ha identificato centri europei come obiettivi per i nostri missili", ha detto Peskov in una intervista al giornalista star Pavel Zarubin, per l'emittente statale russa Vgtrk. Il paradosso, ha spiegato, è che gli Stati Uniti continuano a incassare denaro, mentre l'Europa ''è nel mirino dei missili''. Il portavoce del Cremlino ha già decreteto il destino del Vecchio Continente. L'Europa sta attraversando un periodo difficile e sta "cadendo a pezzi", ha detto. "Il nostro Paese è nel mirino dei missili americani dislocati in Europa. Tutto questo è già successo in passato. Abbiamo abbastanza potenziale per scoraggiare questi missili, ma le capitali di questi stati sono potenziali bersagli".

I parlamentari russi possono viaggiare all'estero solo con l'Ok del Cremlino

Sul fronte interno, il leader del Cremlino serra i confini ai suoi parlamentari. Vladimir Putin ha firmato una legge che impone a deputati e senatori una autorizzazione prima di lasciare il Paese. Se andranno all'estero senza essere autorizzati, e verranno licenziati e quindi potranno perdere il loro seggio. La nuova legge è stata approvata questa settimana da entrambe le Camere del Parlamento. "I senatore della Federazione russa e i deputati della Duma di Stato sono tenuti ad avere un'autorizzazione per i viaggi al di fuori del territorio della Federazione russa, fatta eccezione per i viaggi d'affari ufficiali", si legge nel testo della legge.

Se un deputato o un senatore intende viaggiare fuori dalla Russia, deve coordinare il proprio viaggio secondo la procedura stabilita dalla direzione della Camera competente dell'Assemblea federale della Federazione russa. Se questa procedura viene violata, i poteri del deputato o del senatore possono essere revocati anticipatamente con decisione della Camera, stabilisce la legge. I media indipendenti russi scrivono che ora i parlamentari dovranno avere il permesso dei servizi di sicurezza per viaggiare all'estero.

Secondo i promotori della misura, una legge del genere è necessaria per evitare il possibile arresto di parlamentari russi all'estero ed è quindi necessaria in un clima di nuove minacce contro la sicurezza della Russia, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.