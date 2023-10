La Russia esce dal trattato che vieta gli esperimenti nucleari

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov è in Cina e poi andrà in visita in Corea del Nord (mercoledì e giovedì)in vista della visita a Pechino del capo del Cremlino Vladimir Putin che, nelle previsioni, parteciperà al terzo forum della Belt and Road Initiative - la Nuova Via della Seta - che si terrà domani e dopodomani.

Alla Diaoyutai State Guesthouse di Pechino Lavrov ha incontrato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Al centro dei colloqui, oltre alla guerra in Ucraina e alla recente crisi in Palestina, il previsto ritiro della ratifica del trattato mondiale che vieta gli esperimenti nucleari: atteso domani il voto della camera bassa del parlamento russo che sancirà l'uscita della Russia dal trattato.

Con il nuovo round di incontri Mosca si lega sempre più con Pechino e Pyongyang. "Il piano cinese per risolvere il conflitto in Ucraina è realistico e potrebbe costituire la base per i colloqui di pace'' ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel corso di una intervista con l'emittente televisiva cinese Cctv. ''La Russia è grata alla Cina per aver pensato a come porre fine alla crisi russo-ucraina".

A febbraio il Ministero degli Esteri cinese aveva pubblicato in realtà tre documenti, che contengono la visione di Pechino sulle relazioni internazionali in un mondo multipolare e dunque anche sul conflitto in corso. Nel documento relativo alla guerra in Ucraina la Cina chiede il sostegno a colloqui tra Russia e Ucraina e il cessate il fuoco.