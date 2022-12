Putin firma il decreto: "Niente petrolio a chi applica il price cap"

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per rispondere al price cap, la decisione di imporre un tetto al prezzo del petrolio russo e ai suoi derivati. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti spiegando che il decreto vieta la consegna del petrolio e dei suoi derivati a quei Paesi che hanno firmato l'accordo sul price cap.

Cosa dice il decreto del Cremlino sul petrolio

Il decreto del Cremlino specifica che questa misura durerà cinque mesi, "fino al 1° luglio 2023". Il contenuto del decreto può essere annullato solo da una "decisione speciale" di Vladimir Putin in persona, che potrà consentire la consegna di petrolio russo a uno o più Paesi anche se hanno applicato il limite di prezzo nelle ultime settimane.

Ma a chi si rivolge il decreto firmato da Putin? All'inizio di dicembre, i 27 Stati membri dell'Unione Europea, i Paesi del G7 e l'Australia hanno concordato, dopo mesi di negoziati, un tetto al prezzo di esportazione del petrolio russo, fissandolo a 60 dollari al barile. In pratica, potrà continuare a essere consegnato solo il petrolio venduto dalla Russia a un prezzo pari o inferiore a 60 dollari. Al di sopra di questo massimale, le compagnie non possono fornire i servizi che consentono il trasporto marittimo. L'obiettivo della misura è quello di privare Mosca di importanti entrate per finanziare il suo intervento militare in Ucraina.

Il prezzo di un barile di petrolio russo - greggio Ural - si aggira intorno ai 65 dollari, appena al di sopra del tetto massimo fissato dal price cap: secondo alcuni osservatori, per questo motivo la misura potrebbe avere un impatto limitato, perlomeno a breve termine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito una "posizione debole" degli alleati occidentali al momento dell'introduzione della misura. Da parte loro, i leader russi avevano ripetutamente affermato di "non accettare" questo meccanismo che "non avrà alcun impatto" sul corso dell'offensiva russa contro il vicino ucraino.

Il 9 dicembre, Vladimir Putin aveva minacciato l'Occidente di "ridurre la produzione" di petrolio russo "se necessario", criticando una "decisione stupida". La Russia è il secondo esportatore di petrolio al mondo e nel 2021 era il secondo fornitore di oro nero ai Paesi dell'Unione Europea. Secondo i leader dell'UE, il 90% delle esportazioni di petrolio russo verso l'Ue sarà interrotto già entro la fine del 2022 per protesta contro l'offensiva russa in Ucraina.