Putin usa in pubblico la parola "guerra" per la prima volta

Vladimir Putin giovedì ha usato per la prima volta in pubblico la parola "guerra" in riferimento al conflitto in Ucraina, che per legge deve essere definita "operazione militare speciale". "Il nostro obiettivo (...) è porre fine a questa guerra", ha detto il presidente russo parlando ai giornalisti a Mosca, dopo aver partecipato a una riunione del Consiglio di Stato dedicato alle politiche giovanili. "Ci siamo impegnati e continueremo a lottare per questo". In pratica, usare la parola guerra per l'invasione dell'Ucraina in Russia è illegale dal mese di marzo, quando Putin ha firmato una legge che rende reato diffondere informazioni "false" sul conflitto. L'utilizzo della parola "guerra" da parte del presidente è stato notato da molti siti di notizie in Russia e in Ucraina, sulle piattaforme social circolano da ieri commenti.

Un deputato municipale di San Pietroburgo, Nikita Yuferev, che si oppone apertamente alla guerra e che ha lasciato la Russia per timore di essere arrestato, ha sostenuto di avere chiesto alle autorità russe di perseguire Putin in base alle norme da lui confermate. "Non c'è stato nessun decreto per porre fine all'operazione militare speciale, nessuna guerra è stata dichiarata", ha scritto su Twitter.

Nikita Yuferev, a deputy from #SaintPetersburg, filed a complaint to the Prosecutor General's Office against #Putin because he distributed "fakes about the Russian army". pic.twitter.com/BNqqNI66OG — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2022

Tutto da capire se si sia trattato di un lapsus o dell'annuncio di una svolta. Molti in Russia, dai circoli nazionalisti in particolare, chiedono non solo di sdoganare la parola guerra, ma di dichiarare che il conflitto in Ucraina è "guerra patriottica" come la Seconda guerra mondiale e come tale deve mobilitare l'intero Paese.

Un funzionario statunitense ha detto alla CNN che la loro valutazione iniziale era che l'osservazione di Putin non fosse per nulla intenzionale: probabilmente un lapsus. Tuttavia, i funzionari osserveranno attentamente cosa trapelerà dal Cremlino nei prossimi giorni. Migliaia di persone sono state uccise, interi villaggi spazzati via e miliardi di dollari di infrastrutture distrutte dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte di Putin il 24 febbraio. Quel giorno, Putin ha usato il termine "operazione militare speciale" per descrivere l'attacco. Ha inquadrato l'invasione come una campagna di "denazificazione", una descrizione respinta da tutti gli storici e gli osservatori politici, e ha descritto l'invasione come non provocata della Russia e come una causa patriottica e quasi esistenziale.

Oltre 10mila nuove tombe a Mariupol: un'inchiesta della Associated Press, ripresa da molti media internazionali, ha calcolato che da marzo scorso nella città portuale ucraina invasa dai russi le sepolture sono aumentate di circa 10.300 unità. Alla cifra si è arrivati attraverso lo studio delle immagini satellitari, dei video dal campo di battaglia dalle riprese effettuate con i droni.