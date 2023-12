La promessa di Putin: "Nessuno fermerà la Russia"

"Non c'è una forza in grado di fermare il progresso" della Russia. Un Putin insolitamente breve, ma come sempre determinato, si è presentato alla nazione per il tradizionale discorso televisivo di fine anno. In netto contrasto con l'anno scorso, quando il capo del Cremlino era affiancato da soldati in uniforme, Putin ha descritto il 2024 come "l'anno della famiglia".

"Abbiamo ripetutamente dimostrato che siamo in grado di risolvere i compiti più difficili e che non ci tireremo mai indietro, perché non c'e forza che possa dividerci", ha aggiunto. Si è poi rivolto "A tutti coloro che sono in servizio, in prima linea nella lotta per la verità e la giustizia. Voi siete i nostri eroi. I nostri cuori sono con voi. Siamo orgogliosi di voi, ammiriamo il vostro coraggio".

Il discorso televisivo di Capodanno, che continua una tradizione iniziata dal leader sovietico Leonid Brezhnev, è un punto fermo delle vacanze in Russia, visto in milioni di famiglie. Viene trasmesso poco prima di mezzanotte in ciascuno degli 11 fusi orari della Russia e di solito è un riepilogo degli eventi dell'anno passato e degli auguri per l'anno a venire.

Proprio a Putin sono arrivati gli auguri per il nuovo anno del presidente cinese Xi Jinping, che ha sottolineato lo sviluppo "sano e stabile" delle relazioni tra Mosca e Pechino. Xi ha sottolineato che, "di fronte alle turbolenze della situazione internazionale e regionale", i rapporti tra Cina e Russia "hanno sempre mantenuto uno sviluppo sano e stabile", muovendosi "nella giusta direzione", ha riferito l'emittente statale cinese Cctv.

Il leader di Pechino ha sottolineato che, nel 2023, la "fiducia politica reciproca" tra i due Paesi "si è ulteriormente approfondita", la "collaborazione strategica si è fatta più stretta" e la "cooperazione reciprocamente vantaggiosa ha raggiunto nuovi risultati". "Il volume degli scambi bilaterali ha superato in anticipo l'obiettivo di 200 miliardi di dollari", ha assicurato Xi al suo omologo russo, aggiungendo che "la cooperazione strategica globale tra Cina e Russia è in linea con gli interessi fondamentali dei due Paesi e si adatta alla tendenza di sviluppo dei tempi". Xi ha espresso il desiderio di "mantenere stretti contatti" con Putin, di "cogliere l'opportunità" di celebrare l'imminente 75esimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche, e di "garantire che il rapporto Cina-Russia continui ad andare avanti sulla strada giusta, in modo stabile e duraturo".

Da parte sua, Putin ha ricordato che entrambi i leader "si sono incontrati due volte nel 2023 e hanno dato un forte impulso allo sviluppo globale del partenariato strategico e cooperativo tra Russia e Cina", sottolineando al contempo il "fiorire della cooperazione economica e commerciale" tra i due. Paesi. Il leader russo ha espresso a Xi la sua fiducia che "la fruttuosa cooperazione in vari campi tra i due paesi otterra' maggiori successi", secondo la Cctv.

