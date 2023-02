Che cosa ha detto Putin oggi sulla guerra in Ucraina

"Raggiungeremo i nostri obiettivi" lo garantisce il presidente della Federazione russa Vladimir Putin nel suo discorso all'Assemblea Federale a Mosca. "Parlo in un momento molto complesso e decisivo di cambiamenti radicali che definiranno il futuro del nostro paese e popolo. Su ciascuno di noi c'è una grandissima responsabilità per difendere il nostro paese e liquidare la minaccia del regime neo nazista" ha detto Vladimir Putin nel suo discorso.

Nella narrazione di Putin l'azione russa iniziata lo scorso 24 febbraio 2022 è stata in difesa della minoranza russofona che vive nelle repubbliche separatiste del Donbass. "Loro hanno fatto cominciare la guerra, noi usiamo la forza per fermare guerra".

"Nel febbraio 2022, tutto era pronto per un'altra sanguinosa operazione punitiva in Donbass", dovevamo intervenire "per difendere la vita delle nostre persone".

"La Russia - spiega Putin - ha svolto pazientemente trattative per uscire pacificamente dal conflitto in Donbass, ma alle nostre spalle l'Occidente ordiva un altro scenario. L'Occidente si è impegnato in imbrogli, ha chiuso gli occhi sugli omicidi politici e sulle repressioni del regime di Kiev e ha incoraggiato i nazisti a commettere atti terroristici".

Nella narrazione del Cremlino per giustificare l'invasione Putin spiega che l'Ucraina "voleva dotarsi di armi nucleari". Poi sono seguite nuove minacce contro l'Occidente accusato di appoggiare milizie naziste in Ucraina e di corrompere gli "usi e costumi tradizionali".

Putin continua ad addossare la colpa della situazione attuale sull'Occidente, continua a sostenere che l'esercito ucraino sia composto solamente da nazisti, citando la 10 brigata Alpina d'assalto Edelweiss in quanto questo nome sarebbe stato utilizzato anche da una Unità tedesca durante la seconda guerra mondiale, nonostante sia un nome comune per divisioni militari (anche la Russia ne aveva una prima di rinominarla "Vanguard" nel 2016).

Putin apre all'uso delle armi nucleari?

"Più sistemi a lungo raggio riceve l'Ucraina, più allontaneremo la minaccia" ha detto Putin che spiegando che "l'obiettivo dell'Occidente è portare la Russia ad una sconfitta strategica, vogliono eliminarci per sempre. Non si rendono conto che è in gioco l'esistenza stessa della Russia". Parole che lette dagli analisti militari apre all'uso di armi di deterrenza strategica da parte della Russia. Nella dottrina militare russa infatti l'uso di armi atomiche è autorizzato nel momento in cui risulti minacciata l'integrità della Federazione.

Putin rivendica la riconquista di Mariupol

"Faremo rinascere industrie e porti del Mare d'Azov, che è diventato di nuovo il mare interno della Russia, costruiremo strade come abbiamo fatto in Crimea, aiutando tutte le quattro regioni" ucraine annesse. "Ora siamo nuovamente insieme e saremo ancora più forti". Lo ha detto Vladimir Putin parlando all'Assemblea federale.

Dopo la conquista di Mariupol la Russia ha annesso alla Federazione un ponte di terra che collega la Crimea alle regioni separatiste del Donbass.